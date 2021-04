Realme 8 officiel : photo 64 MP, batterie 5000 mAh, charge rapide 30 W, à partir de 199 €

Realme organisait le 22 avril 2021 le lancement de deux nouveaux smartphones. Le Realme 8, mais aussi le Realme 8 5G. Si le premier a été entièrement détaillé, quelques zones d’ombres restent encore sur le second. Le Realme 8, concurrent du Redmi Note 10s de Xiaomi, s’appuie sur un SoC MediaTek, un quadruple capteur photo 64+8+2+2 mégapixels et une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 30 watts. Et ce n’est pas tout.

Nous avions pris rendez-vous avec Realme, l’émanation indépendante d’Oppo, pour découvrir deux smartphones. Le premier est le Realme 8 que la marque avait teasé le mois dernier, lors du lancement du Realme 8 Pro. Le second est le Realme 8 5G qui a fait l’objet d’une annonce anticipée il y a quelques jours. Si le Realme 8 a été entièrement dévoilé, avec les prix et les configurations disponibles en France, sa version 5G n’a pas bénéficié du même traitement. En effet, le smartphone ne sortira que le mois prochain. Il faudra donc attendre le mois de mai pour savoir quel sera son prix et quelles configurations seront proposées.

Le concurrent direct du Redmi Note 10S de Xiaomi

Commençons donc avec la présentation du Realme 8. Il s’agit d’un smartphone qui va se positionner face aux Oppo A (notamment le A74 4G que Oppo a présenté en début de semaine dernière) et face aux Redmi Note 10S de Xiaomi. Nous sommes en effet sur des propositions quasi équivalentes : même taille d’écran, même batterie, même équipement photo et même connectivité. Le Realme 8 est, comme ses deux concurrents, un modèle 4G. Il est donc moins rapide pour télécharger des fichiers en situation de mobilité que des modèles 5G. Mais pour certains usages, la différence n’est pas assez flagrante pour le bouder.

Côté fiche technique, nous retrouvons tout d’abord un écran Super AMOLED de 6,4 pouces. La définition de l’écran est Full HD+. Le taux de rafraichissement est de 60 Hz et la fréquence d’échantillonnage est de 180 Hz. La luminosité annoncée est de 1000 nits. Pour donner vie à cet écran, Realme opte pour le Helio G95 de MediaTek. C’est un SoC octo-core cadencé jusqu’à 2 GHz. Il est accompagné en France de 6 Go de RAM et de 64 ou 128 Go de stockage.

Pour alimenter cela, Realme a intégré une batterie de 5000 mAh dans son smartphone, pour une autonomie qui devrait atteindre les 2 jours. Cette batterie est compatible charge rapide Dart Charge. La puissance maximale acceptée est 30 watts. Un chargeur offrant cette puissance est fourni dans la boîte.

Côté photo, le Realme 8 dispose de quatre capteurs à l’arrière et d’un capteur selfie à l’avant. Le capteur principal est un modèle 64 mégapixels avec autofocus. Le capteur secondaire est un modèle 8 mégapixels avec objectif grand-angle. Les deux derniers sont des modèles 2 mégapixels. L’un est monochrome. L’autre est dédié aux macros. À l’avant, c’est un modèle 16 mégapixels. Hormis le capteur principal, tous les autres capteurs du Realme 8 sont identiques à ceux du Realme 8 Pro.

Lire aussi – Test Xiaomi Redmi Note 10 Pro : la nouvelle référence des smartphones milieu de gamme

Pour le reste, le Realme 8 est équipé de Realme UI 2.0, basé sur Android 11. Il profite d’un lecteur d’empreinte digitale dans l’écran. Il est compatible WiFi ac et Bluetooth 5.1. Il propose trois emplacements pour deux cartes SIM et une carte micro SD. Passons aux prix. Le Realme 8 est disponible dès aujourd’hui chez Cdiscount et Electro Depôt. Le premier profite de la version 6+128 Go. Elle y est vendue à 249 euros (une promotion est en cours jusqu’à la fin du mois, ramenant le prix à 229 euros). Et le second propose la version 6+64 Go. Elle est y est vendu à 199 euros.

Une version 5G avec les mêmes atouts, mais une proposition différente

Passons maintenant au Realme 8 5G. Comme annoncé précédemment, nous n’avons pas toutes les informations à propos de ce modèle. Mais les premiers éléments indiquent que le smartphone se positionnera, comme la version 4G, face à Xiaomi et Oppo. Aucune vraie surprise donc. Même si tous les détails n’ont pas été dévoilés, nous connaissons la nature du SoC : il s’agit du Dimensity 700, tout récent chipset octo-core cadencé jusqu’à 2,2 GHz. Son modem 5G est compatible avec les fréquences classiques (pas de fréquence millimétrique).

La taille et la nature de l’écran n’ont pas été confirmées. Toutefois, le taux de rafraichissement devrait atteindre 90 Hz. La batterie reste à 5000 mAh, ce qui est une bonne nouvelle compte tenu de l’énergie nécessaire à alimenter un SoC 5G et un écran 90 Hz. Notez aussi que Realme intègre à son smartphone 5G une technologie logicielle pour économiser de l’énergie quand le téléphone est connecté en 5G. Enfin, nous apprenons que l’un des trois capteurs photo du Realme 8 5G sera un modèle 48 mégapixels. Le nombre de pixels ne fait pas la qualité du capteur : nous devrons tester cela pour savoir si ce nouvel équipement est meilleur que celui du Realme 8 Pro.

Le prix du Realme 8 5G, ses configurations, ses distributeurs et sa date de lancement seront annoncés au mois de mai. La marque en profitera pour annoncer une nouvelle paire d’écouteurs TWS : les Buds Q2.