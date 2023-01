Oppo Find X6 et X6 Pro : prix, date de sortie, fiche technique, tout savoir sur le flagship

Avec sa gamme Find X, Oppo cherche depuis des années à s'imposer sur le concurrentiel segment des smartphones haut de gamme, dominé par Apple et Samsung. Avec son Oppo Find X6 Pro, la marque tente de proposer l'un des meilleurs smartphones Android du moment, alors que l'Oppo Find X6 fait quelques concessions pour atteindre un prix plus accessible. Voici tout ce que l'on sait sur ces nouveaux smartphones.

En 2022, l'Oppo Find X5 Pro et l'Oppo Find X5 nous avaient convaincus lors de nos tests respectifs. Les deux modèles offraient de très bonnes prestations, et nous ne pouvons qu'avoir hâte de découvrir leurs successeurs et les nouveautés qu'ils vont embarquer pour améliorer la formule. Alors qu'une nouvelle puce est attendue pour perfectionner les performances et l'autonomie des smartphones Oppo Find X6 Pro et Find X6, nous attendons également des spécifications techniques ambitieuses en ce qui concerne l'écran ou l'appareil photo.

Quand sort l'Oppo Find X6 Pro ?

Oppo n'a à ce jour pas encore dévoilé la date de sortie de son nouveau flagship, mais devrait respecter le calendrier qu'il s'est imposé lors des dernières années pour cette nouvelle génération. Les Oppo Find X6 Pro et Find X6 devraient donc être présentés au public et à la presse aux alentours de la fin du mois de février ou du début du mois de mars, pour une ouverture des précommandes environ deux semaines plus tard, et une disponibilité effective à partir de fin mars 2023.

Quel est le prix de l'Oppo Find X6 Pro ?

Là encore, une annonce en bonne et due forme de la part du constructeur lèvera définitivement tout suspense quant aux tarifs appliqués pour les Oppo Find X6 Pro et Oppo Find X6. Mais un petit regard en arrière devrait nous donner une bonne indication des prix auxquels il faut s'attendre. L'année dernière, Oppo avait substantiellement augmenté le tarif de son modèle Pro, le Find X5 Pro étant affiché à 1 299 euros dans son unique configuration équipée de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, contre 1 149 euros pour le Find X3 Pro de l'année précédente (le Find X4 Pro n'a jamais vu le jour, le chiffre 4 portant malheur en Chine). Après une telle hausse, Oppo ne devrait pas tirer la corde une nouvelle fois cette année et le Find X6 Pro ne devrait pas dépasser les 1 299 euros, dans sa version de base en tout cas. Le Find X6 devrait également être commercialisé à un prix similaire à celui du Find X5, soit 999 euros pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Quel est le design de l'Oppo Find X6 Pro ?

Pour les smartphones de sa gamme premium, Oppo travaille toujours avec soin le design, que l'on range systématiquement dans la colonne des réussites chez les Find X. Les premiers rendus des Oppo Find X6 Pro et Find X6 laissent suggérer que le constructeur ne va pas perdre ses bonnes habitudes cette année et nous proposer des produits à l'esthétique et à la conception de très bonne facture.

La série Find X5 se distinguait par l'intégration d'un bloc photo à la forme trapézoïdale au dos des mobiles, celui-ci laisse se place à de nouveaux designs sur les Find X6. L'Oppo Find X6 standard mise sur un bloc photo plus classique, imposant et rectangulaire, comme on peut en voir sur de nombreux modèles de smartphones haut de gamme ces derniers temps. L'ensemble comprend les trois capteurs de l'appareil, ainsi que le Flash LED. L'Oppo Find X6 Pro se montre plus original, avec un large bloc photo circulaire positionné au milieu du panneau arrière, qui rappelle le design du Xiaomi 12S Ultra.

Pour le reste, nous devrions conserver la certification IP68 d'étanchéité à l'eau et aux poussières, ainsi que le lecteur d'empreintes optique sous l'écran. L'Oppo Find X6 Pro devrait offrir un dos en céramique et un châssis en aluminium.

Quelle taille d'écran pour l'Oppo Find X6 Pro ?

Les amateurs de grande surface d'affichage peuvent se ravir, l'écran de l'Oppo Find X6 Pro offrirait une diagonale comprise entre 6,8 et 6,9 pouces, en hausse par rapport aux déjà généreux 6,7 pouces proposés par son prédécesseur. Peu de smartphones jouissent d'une dalle aussi colossale, pliants mis à part.

L'écran repose sur la technologie AMOLED LTPO 2.0, prenant en charge une fréquence de rafraîchissement variable jusqu'à 120 Hz. Celle-ci s'adapte automatiquement selon le contenu affiché à l'écran et peut moduler entre 1 Hz et 120 Hz, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie, et donc d'améliorer l'autonomie lorsque les 120 Hz ne sont pas nécessaires.

Le smartphone compte également sur un affichage de qualité QHD+ (3 168 x 1 440 pixels), sur une compatibilité avec le standard Dolby Vision, et disposerait d'une luminosité pouvant atteindre jusqu'à 1 800 nits. Sur ce dernier point, il est probable qu'il s'agisse de pics de luminosité ne concernant que certaines parties de l'écran à la fois, notamment utiles pour les technologies HDR et Dolby Vision.

Les informations concernant l'écran de l'Oppo Find X6 sont plus rares. Celui-ci devrait être plus petit, aux alentours des 6,55 pouces de l'Oppo Find X5. D'après un rapport du célèbre leaker chinois Digital Chat Station, l'affichage ne devrait pas se contenter d'une qualité Full HD+ à 1080p mais d'une définition légèrement supérieure. Il parle de 1,5K, qui fait souvent référence à 1200 ou 1220p.

Quelles sont les performances de l'Oppo Find X6 Pro ?

Oppo a déjà confirmé qu'il aurait recours au nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm pour sa série Find X6, mais il est possible que seul l'Oppo Find X6 Pro en bénéficie. Pour rappel, la puce est basée sur un procédé de gravure en 4 nm de TSMC. Qualcomm promet des performances du CPU supérieures de 35 % à celles de la génération précédente, tout en affichant une efficience énergétique meilleure de 40 %. Le GPU (Adreno 740) serait quant à lui 25 % plus puissant, pour une consommation énergétique jusqu'à 45 % mieux maitrisée. Grâce à ce SoC, l'Oppo Find X6 Pro devrait donc se montrer à la fois plus performant et plus économe en énergie, se traduisant en une expérience plus fluide et une autonomie plus conséquente.

Le cas de l'Oppo Find X6 n'est pas encore tranché. Une source estime que le fabricant devrait l'équiper d'une puce Snapdragon 8+ Gen 1, celle qui propulse déjà bon nombre de smartphones haut de gamme sortis au deuxième trimestre 2022, afin de réaliser quelques économies. Mais il ne faut pas encore écarter l'hypothèse que le Snapdragon 8 Gen 2 se retrouve finalement à assurer les performances de l'appareil.

Les configurations de mémoire du Find X6 Pro seraient les suivantes : 8 ou 12 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go de stockage. Mais nous en avons fait l'expérience avec les modèles antérieurs, toutes les versions pourraient ne pas être disponibles en Europe.

Quelle est l'autonomie de l'Oppo Find X6 Pro ?

Grâce à une puce plus efficiente, les Oppo Find X6 Pro et Find X6 devraient offrir une consommation énergétique mieux maîtrisée, se traduisant par une meilleure autonomie. Il ne faut par contre pas s'attendre à voir la capacité de la batterie augmenter. Celle-ci devrait rester aux alentours des 5000 mAh pour le modèle Pro et des 4800 mAh pour le modèle standard, ce qui est largement suffisant pour tenir plus d'une journée d'utilisation.

La recharge est l'un des grands points forts d'Oppo, qui parvient à faire mieux que les leaders du marché premium Samsung et Apple en la matière. Nous pouvons espérer pour les deux appareils une puissance jusqu'à 80 W en filaire et jusqu'à 50 W par induction. Une source évoque même la possibilité que le modèle Pro aille encore plus loin avec une recharge sur secteur jusqu'à 100 W. Malgré l'intégration d'accumulateurs imposants, ceux-ci se rechargent donc très rapidement grâce à la technologie de la marque. Une fonction de recharge sans fil inversée jusqu'à 10 W devrait également être au programme pour redonner du jus à des appareils et accessoires compatibles.

L'Oppo Find X6 Pro est-il bon en photo ?

L'Oppo Find X5 Pro était déjà très bon en photo, le Find X6 Pro fait encore passer un cap à la marque. Contrairement à bien des smartphones haut de gamme récents sous Android qui intègrent quatre modules, Oppo reste fidèle à une configuration composée de trois capteurs photo pour l'optique de son flagship. Les trois objectifs disposent d'une définition de 50 MP, ce qui permet soit de capturer des clichés très détaillés (pour effectuer des zooms dans l'image, pour l'impression ou pour l'édition), soit de prendre des photos plus lumineuses en utilisant la technique du pixel-binning, qui consiste à fusionner quatre pixels en un seul plus gros pour capter plus de lumière.

Le capteur photo principal est un IMX989 de Sony d'une taille de 1 pouce, que l'on a déjà vu à l'œuvre sur le Xiaomi 12S Ultra et qui devrait de nouveau être exploité par le rival d'Oppo sur le Xiaomi 13 Ultra, sous une autre forme. Pour son Find X6 Pro, Oppo utilise une version constituée de sept lentilles en plastique (7P), avec une ouverture à f/1.8 et une stabilisation d’image OIS. Le capteur ultra grand-angle est un Sony IMX890 de 1/1,56 pouce ouvrant à f/2.2 et le tout est complété avec un téléobjectif à f/2.6 autorisant un zoom optique jusqu'à 3x. Enfin, la caméra frontale est une IMX709 de 32 MP.

L'Oppo Find X6 fait quant à lui des concessions. Comme souvent au sein d'une gamme, la plus grande différence entre les modèles proposés est au niveau de la photographie. Nous avons là encore droit à trois modules de 50 MP chacun, mais ces derniers sont moins gros que ceux du Find X6 Pro (ils peuvent donc capturer moins de lumière) et jouissent de spécifications plus légères. Le capteur principal est un Sony IMX890, l'ultra grand-angle un Samsung JN1 et l'objectif périscopique un Sony IMX890.

Oppo a reconduit son partenariat avec Hasselblad pour cette génération. L'expert en optique s'est assuré de la bonne tenue des Find X6 Pro et Find X6 sur le plan de la photographie et a fourni sa technologie logicielle de calibration des couleurs pour obtenir des clichés à la colorimétrie précise et naturelle. L'une des particularités du constructeur est aussi d'incorporer une puce dédiée à l'intelligence artificielle pour le traitement photo, ce qui contribue grandement aux performances des Find X à cet égard. Pour accomplir cette mission, les Oppo Find X6 Pro et Find X6 sont équipés d'une puce MariSilicon X de deuxième génération. Le processeur d'image pourrait par ailleurs permettre de filmer en 4K HDR avec le mode nuit activé.

Quelle version d'Android sur l'Oppo Find X6 Pro ?

Les Oppo Find X6 Pro sont lancés sous Color OS 13, l'interface maison du fabricant basée sur Android 13. Cette version apporte de nombreuses optimisations, améliorations et nouvelles fonctionnalités à la surcouche d'Oppo. L'écran d'accueil fait peau neuve, avec des couleurs plus proches de celles de l'expérience native d'Android ainsi qu'une barre flottante pensée pour lancer deux applications à la fois. Les icônes de plusieurs applications ont aussi été redessinées et les widgets interactifs vont s’intégrer plus facilement entre les applications, prenant désormais un espace similaire à celui occupé par les dossiers agrandis.

Un nouveau fond d’écran animé représentant une plante qui pousse au fur et à mesure que la journée avance est mis à disposition des utilisateurs. Attention, l'état de la plante va commencer à se dégrader si vous dépassez le temps d’écran que vous aurez défini au préalable. L'écran de verrouillage et l'affichage Always-On Display s'enrichissent aussi de nouveautés. Pour le reste, Color OS 13 se concentre sur la sécurité et la vie privée ainsi que sur une meilleure interaction entre les smartphones et les PC sous Windows.