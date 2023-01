Oppo Find X6 et X6 Pro : la fiche technique des deux smartphones continue de se préciser

Oppo devrait dévoiler dès le mois prochain deux nouveaux smartphones haut de gamme, les Find X6 et X6 Pro. Avant leur lancement officiel, on en sait déjà un peu plus à propos de leur fiche technique.

Sur le réseau social chinois Weibo, le leaker Digital Chat Station a apporté de nouvelles informations concernant les écrans des Oppo Find X6 et X6 Pro, les prochains flagships du fabricant chinois. Comme les années précédentes, les deux appareils devraient profiter d’écrans très différents, voici ce que l’on sait.

Tout d’abord, le Find X6 classique utilisera une dalle de 6,74 pouces incurvée AMOLED 1.5K, d’une définition inhabituelle de 2772 x 1240 pixels. On aura également droit à une gradation PWM 2160, que l’on retrouve sur une poignée de smartphones haut de gamme, ainsi que des bordures assez fines.

Le Find X6 Pro promet d’offrir un des meilleurs écrans du marché

De son côté, le Find X6 Pro, le modèle le plus onéreux, va lui profiter d’une dalle AMOLED QHD+ (3168 x 1440 pixels). Ce dernier serait un peu plus grand, avec une taille comprise entre 6,8 et 6,9 pouces. Le changement le plus important sera visiblement l’inclusion de la technologie LTPO, qui permet de faire varier dynamiquement la fréquence de l’écran suivant le contenu affiché, pour économiser de la batterie.

L’écran du flagship sera également capable d’atteindre les 1800 nits en pic. C’est moins bien que les 1900 nits du Xiaomi 13 Pro, mais c’est un peu mieux que les 1750 nits du Galaxy S23 Ultra qui sortira lui le 1er février prochain.

Oppo ayant dévoilé ses précédents Find X5 et Find X5 Pro en février dernier, on s’attend à ce que la nouvelle génération soit présentée officiellement dès le mois prochain. D’ici là, nous devrions donc en apprendre un peu plus au sujet des deux appareils. On s’attend notamment à plus de précisions concernant la taille de la batterie, qui sera vraisemblablement de 5000 mAh, mais aussi sur la recharge rapide. Cette dernière atteindrait les 100 W, comme le récent OnePlus 11. Cependant, on devrait cette fois-ci avoir droit à la recharge sans fil.