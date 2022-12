Oppo Find X6 Pro : les spécifications photo du smartphone ont fuité, et ça promet

De son gros module photo circulaire en passant par son écran énorme et très lumineux, du Find X6 Pro d’Oppo, on sait désormais presque tout. Le leaker Digital Chat Station a dévoilé plus d’informations concernant les capacités en photographie du futur flagship de la marque chinoise.

Oppo va mettre le paquet sur la qualité de son module photo afin de concurrencer les ténors du genre. Selon Digital Chat Station, le Oppo Find X6 Pro intégrera pas moins de trois objectifs ayant chacun une définition de 50 MP. La caméra principale consistera en un capteur IMX 989 de 1 pouce monté derrière un ensemble optique 7P, c’est-à-dire un objectif composé de sept lentilles en plastique. Avec une ouverture à f/1.8, il offrira une très bonne luminosité et supportera la technologie de stabilisation d’image OIS.

On le trouve d’ores et déjà dans les Xiaomi 12 S et 12 S Ultra, que certains observateurs n’hésitent pas à qualifier de « rois des photophones ». On retrouve également le capteur de Sony dans le Vivo X90 Pro, qui est non seulement le premier smartphone commercialisé avec la puce Snapdragon 8 Gen 2, mais qui se targue aussi de proposer la configuration photo la plus puissante jamais vue à ce jour.

Les capacités photo du Oppo Find X6 Pro en feront un sérieux concurrent au titre de « roi des photophones »

La caméra ultra-grand-angle ne sera pas en reste : il s’agira d’un capteur IMX 890, toujours de chez Sony, qui ouvre à f/2.2. Le troisième objectif situé sur le dos disposera d’un zoom optique x3 et sera l’équivalent d’un objectif 64 mm en termes de focale. Elle ouvrira à f/2.6. La caméra selfie sera, comme souvent, la moins intéressante du lot : son capteur IMX709 profitera d’une définition de 32 MP. Au niveau logiciel, Oppo a renouvelé son partenariat avec Hasselblad.

Rappelons que le Oppo Find X5 nous avait séduits grâce à son design élégant et ses matériaux premium. Ses performances étaient plus que satisfaisantes, notre journaliste allant jusqu’à dire que ce smartphone « a presque tout pour lui ». Autant dire que si le Find X6 en est une version encore améliorée et qu’Oppo parvient, de nouveau, à le proposer à bon prix, nombre de clients pourraient tomber sous son charme.

Source : Android Headlines