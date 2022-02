Oppo Find X5 Pro : prix, date de sortie, fiche technique, tout savoir sur le smartphone premium

Le Oppo Find X5 Pro est attendu comme l'un des meilleurs smartphones Android de l'année 2022. Après un Find X3 Pro très convaincant l'année dernière, voyons comment la marque a réussi à améliorer sa formule avec ce nouveau modèle.

Le Oppo Find X5 Pro a été présenté aux côtés des Oppo Find X5 et Oppo Find X5 Lite, mais c'est bien sûr lui qui a attiré les projecteurs avec son design et sa fiche technique visant le très haut de gamme. Avec sa gamme Find X, Oppo veut démontrer qu'il est capable de proposer l'une des meilleures expériences de l'écosystème Android. L'année dernière, le Oppo Find X3 Pro s'était déjà montré très convaincant, et on attend forcément beaucoup de son successeur, le Oppo Find X5 Pro. Pour la petite histoire, le fabricant a décidé de passer directement du 3 au 5, car le chiffre 4 est considéré comme portant malheur en Chine (“quatre” se prononce presque comme “mort” en chinois”), où même les étages des immeubles peuvent sauter le 4. Plusieurs autres marques chinoises de smartphones procèdent de même. Mais ne vous faisons pas languir plus longtemps, découvrez avec nous tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau smartphone premium de Oppo.

Quand sort le Oppo Find X5 Pro ?

Le Oppo Find X5 Pro est officiellement dévoilé le 24 février 2022. S'en suivra une période de précommande pour une commercialisation prévue dans le courant du mois de mars.

Quel est le prix du Oppo Find X5 Pro ?

En prenant en compte le tarif des Oppo Find X2 Pro et Find X3 Pro ainsi que la situation de pénurie de composants que nous vivons, nous pouvons tabler sur un prix de 1199 euros pour le Oppo Find X5 Pro.

Quel est le design du Oppo Find X5 Pro ?

Le Oppo Find X5 Pro reprend l'esthétique du Find X3 Pro dans les grandes lignes, mais avec quelques modifications ici et là. Au dos, le bloc photo est mieux dessiné et nous n'avons pas vraiment affaire à un carré aux bords arrondis, car l'un des côtés du polygone est oblique. Cela rend un effet réussi visuellement qui attire mieux le regard. La disposition des capteurs photo et du Flash LED a également été remaniée. A l'avant, on retrouve un poinçon dans le coin supérieur gauche pour abriter la caméra frontale. La dalle est légèrement incurvée sur les côtés, offrant un rapport écran-corps élevé pour une meilleure immersion et pour disposer d'un grand espace d'affichage dans un terminal pourtant pas si gigantesque que cela.

En ce qui concerne les matériaux, Oppo a choisi un dos en verre et un châssis en aluminium pour son Find X5 Pro. L'écran est protégé par un verre Gorilla Glass Victus de Corning et le smartphone est certifié IP68 étanche à l'eau et à la poussière. La prise en main pourrait s'avérer difficile pour les petites mains puisque le mobile pèse tout de même 218 grammes et affiche une épaisseur de 8,5 mm. Le lecteur d'empreintes optique est situé sous la dalle.

Quelle taille d'écran pour le Oppo Find X5 Pro ?

L'écran du Oppo Find X5 Pro mesure 6,7 pouces. Il repose sur la technologie AMOLED avec LTPO 2.0, comme le OnePlus 10 Pro. Le LTPO 2.0 est une évolution du low-temperature polycrystalline oxide, qui permet aux appareils d'adapter automatiquement la fréquence de rafraichissement de l'écran en fonction du contenu affiché. Par exemple, la dalle du Oppo Find X5 Pro est 120 Hz. L'affichage sera donc 120 Hz pour la navigation, les animations de l'interface ou certains jeux compatibles. Mais si l'utilisateur regarde une vidéo sur Netflix ou YouTube, la fréquence de rafraichissement va être réduite, car les vidéos sont de toute manière en 24 ou 25 images par seconde. Conserver 120 Hz dans ce cas est inutile puisque l'on en profite pas et que cela consomme de l'énergie, et impacte donc l'autonomie de l'appareil.

Le Oppo Find X5 Pro jouit d'une définition Quad HD+ 1440p, d'un ratio allongé de 20:9, d'une prise en charge du HDR10+, d'une luminosité typique de 500 nits et maximale de 1300 nits, ainsi que de l'affichage de plus d'un milliard de couleurs.

Quelles sont les performances du Oppo Find X5 Pro ?

Le Oppo Find X5 Pro embarque un SoC Snapdragon 8 Gen 1 gravé en 4 nm. Avec ses huit cœurs dont un Cortex-X2 cadencé à 3,00 GHz, il s'agit de la puce la puissante de Qualcomm à ce jour. Le smartphone devrait donc devenir l'un des mobiles Android les plus performants du marché.

Le constructeur propose comme souvent plusieurs variantes de mémoire, avec le choix entre 8, 12 ou 16 Go de RAM et 256 ou 512 Go d'espace de stockage, sans possibilité d'étendre la mémoire interne par l'intermédiaire d'une carte microSD.

L'appareil est bien entendu avec le réseau mobile 5G.

Quelle est l'autonomie du Oppo Find X5 Pro ?

Avec sa batterie de 5000 mAh, le Oppo Find X5 Pro devrait garantir une belle autonomie malgré son grand écran 1440p et 120 Hz. Il faudra bien sûr attendre le test en conditions réelles pour en avoir le cœur net. Le smartphone prend très peu de temps à recharger grâce à une puissance jusqu'à 80W en filaire. Oppo confirme son expertise et son avance sur la concurrence à cet égard. Cela lui donne un avantage compétitif non négligeable alors que la vitesse de charge peut grandement influer sur la qualité de l'expérience utilisateur.

Le Oppo Find X5 Pro est aussi compatible avec la charge par induction, qui supporte jusqu'à 50W. Là encore, nous avons affaire à des performances bien au-dessus de la moyenne. Pour la recharge sans fil inversée, qui permet d'utiliser la batterie du smartphone pour recharger d'autres appareils supportant le protocole Qi, la puissance de charge atteint 10W.

Le Oppo Find X5 Pro est-il bon en photo ?

Un test photo en bonne et due forme sera nécessaire pour s'assurer des capacités du Oppo Find X5 Pro en la matière, mais voici déjà ce que l'on peut tirer de sa fiche technique. Le partenariat avec le spécialiste de l'optique Hasselblad a été reconduit. Oppo met d'ailleurs bien en avant la mention à Hasselblad sur le panneau arrière de son Find X5 Pro.

Le capteur principal Sony IMX766 de 50 MP, avec ouverture f/1.7 et autofocus à détection de phase multidirectionnel, est le même que celui du Find X3 Pro. Mais sa stabilisation optique est bien plus efficace grâce à l'intégration d'un très imposant module anti-tremblement avec une stabilisation sur cinq axes. Résultat, l'optique et son stabilisateur prennent beaucoup de place en affichant des dimensions de 22,85 x 25.41 mm. C'est peut-être pour cette raison que Oppo a décidé de retirer un capteur sur le Find X5 Pro, qui perd le microscope par rapport au Find X3 Pro.

Le smartphone est par contre équipé d'un capteur ultra grand-angle de 50 MP et f/2.2 offrant un champ de vision de 110, avec autofocus à détection de phase multidirectionnel. Il embarque aussi un téléobjectif de 13 MP et f/2.4 avec autofocus à détection de phase standard permettant de réaliser des zooms optiques jusqu'à 2x. Une puce maison MariSiliconX est censée aider à améliorer la qualité des photos, tout comme la technologie Hasselblad Color Calibration pour la fidélité des couleurs.

Pour la vidéo, le Oppo Find X5 Pro peut filmer en HDR et 10‑bit, en qualité 4K en 30 ou 60 images par seconde, et en 1080p jusqu'à 240 images par seconde. La caméra frontale de 32 MP et f/2.2 se contente de 1080p à 30 images par seconde en vidéo.

Quelle version d'Android sur le Oppo Find X5 Pro ?

Le Oppo Find X5 Pro est lancé avec l'interface ColorOS 12.1, basée sur Android 12. L'UI maison de Oppo s'est bien améliorée au cours des dernières années, offrant une expérience fluide et des fonctionnalités supplémentaires.