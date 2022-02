Oppo présente le Find X5 Pro, son nouveau roi de la photo à 1299 euros

Oppo vient de lever le voile sur son nouveau smartphone haut de gamme, le Find X5 Pro. Sans être révolutionnaire, il vient améliorer plusieurs points noirs de son prédécesseur, le Find X3 Pro. On vous dit tout sur la nouvelle génération.

Avec son nouvel appareil Find X5 Pro haut de gamme, Oppo vient directement concurrencer d’autres smartphones tels que le Xiaomi 12 Pro, le Galaxy S22 Ultra ou encore le OnePlus 10 Pro.

Comme chaque année, Oppo utilise la puce de Qualcomm la plus puissante pour son smartphone. Le Find X5 Pro est propulsé par le puissant Snapdragon 8 Gen 1. Il est épaulé par 12 Go de RAM LPDDR5, qui peuvent être étendus à un maximum de 19 Go grâce à 7 Go de mémoire vive virtuelle. Une seule variante de stockage est disponible : 256 Go.

Le Find X5 Pro semble bénéficier du même écran que le OnePlus 10 Pro. Il s’agit d’une dalle AMOLED QHD+ (3216 x 1440 pixels) HDR10+ de 6,7 pouces avec une résolution de 525 ppp, une luminosité maximale de 1300 nits et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Sans surprise, l’écran est capable d’afficher plus d’un milliard de couleurs (10 bit) et est protégé par du verre Gorilla Glass Victus. De plus, il utilise la technologie LTPO 2.0, qui lui permet de faire varier sa fréquence de 1 Hz à 120 Hz en fonction du contenu affiché, augmentant ainsi son autonomie.

Test : Oppo Find X5 Pro, le smartphone de la maturité

Une batterie plus grosse qui se recharge plus rapidement

Comme le OnePlus 10 Pro, le Find X5 Pro voit la taille de sa batterie augmenter par rapport à son prédécesseur. Le smartphone dispose cette année d’une batterie de 5000 mAh. C’est 500 mAh de plus par rapport à la batterie de 4500 mAh du Find X3 Pro de 2021.

La batterie se recharge aussi plus rapidement que jamais. Le constructeur mise sur sa recharge rapide filaire SuperVOOC 80W. La recharge sans fil AirVOOC 50W est également de la partie. Contrairement à Samsung ou à Apple, OnePlus a décidé d’inclure un adaptateur secteur de 80 W dans la boîte du smartphone.

Côté connectivité, le smartphone est compatible avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2. Il mesure 163.7 x 73.9 x 8.5 mm pour 218 grammes. Il est donc légèrement plus épais, mais surtout plus lourd que le Find X3 Pro. Le Find X5 Pro est certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Enfin, on retrouve des haut-parleurs stéréo et un capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Une partie photo alimentée par la puce MariSilicon X

Sur la partie photo, le Find X5 Pro se veut différent de la concurrence. Plutôt que d’utiliser une configuration à quatre caméras comme sur le modèle précédent, Oppo a fait le choix d’abandonner son capteur microscope pour se contenter de 3 caméras. On retrouve un capteur grand-angle IMX766 de 50 MP (f/1.7), un second capteur ultra grand-angle IMX766 de 50 MP (f/2.2) ainsi qu’un téléobjectif de 13 MP (f2.4) offrant un zoom optique 2X. La partie selfie est assurée par un capteur de 32 MP (f/2.4) logé dans un poinçon dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Oppo promet avoir grandement amélioré la stabilisation de son capteur principal, puisque celui-ci utilise cette année un module anti-tremblement énorme avec une stabilisation sur cinq axes. Il permettra au smartphone de capturer des clichés nets plus rapidement et de prendre des photos avec des expositions plus longues.

De plus, Oppo a noué un partenariat avec le géant suédois Hasselblad. Le Find X5 Pro a donc droit aux filtres signés Hasselblad déjà présents sur le OnePlus 10 Pro, qui promettent des clichés avec des couleurs toujours plus naturelles.

Enfin, on peut noter que le Find X5 Pro est équipé pour la première fois d’un processeur d’image (NPU) conçu par Oppo, le MariSilicon X. Le fabricant chinois annonce qu’il s’agit de la puce la plus efficace énergétiquement, et qu’elle aura pour objectif d’améliorer la qualité des clichés et des vidéos du smartphone. Les utilisateurs pourront filmer du contenu en 4K la nuit avec un mode « Ultra Night Video », et capturer des images en 20 bit RAW.

Prix et disponibilité

Le Oppo Find X5 Pro sera commercialisé à partir du 24 mars 2022, c’est-à-dire dans exactement un mois. Il sera proposé à 1299 euros dans son unique version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le smartphone est donc significativement plus onéreux que le Find X3 Pro de 2021, qui était proposé à 1149 euros. Deux coloris seront disponibles : blanc et noir.

Pour toutes les précommandes du smartphone entre le 9 mars et le 23 mars, Oppo vous offrira des écouteurs OPPO Enco X blancs, une OPPO Watch Free noire, une coque de protection Kevlar et ainsi qu'un chargeur à induction AirVOOC 50W, le tout pour une valeur commerciale de 380 €.