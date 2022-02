Le Oppo Find X5 Pro promet une stabilisation optique exceptionnelle pour les photos

Oppo lèvera le voile demain sur une nouvelle série de smartphones, les Find X5. Parmi eux, on retrouvera un modèle haut de gamme Find X5 Pro, qui promet déjà une stabilisation optique hors du commun.

Sur les réseaux sociaux, Oppo continue de lever le voile petit à petit sur son smartphone haut de gamme, le Find X5 Pro. Nous avions récemment pu découvrir les fiches techniques complètes des smartphones avant leur lancement, et Oppo vient de confirmer officiellement certaines des caractéristiques de son modèle premium.

En effet, Oppo a annoncé que son Find X5 Pro allait bien utiliser un capteur principal IMX766 de 50 MP, le même que sur la génération précédente Find X3 Pro. Cependant, ce capteur ne serait pas totalement identique au modèle de l’année dernière, puisqu’il bénéficierait d’une stabilisation optique beaucoup plus avancée.

À lire également – Oppo Find X5 Pro : images officielles, fiche technique, on sait tout du smartphone avant sa sortie

Déjà démonté, le Find X5 Pro dévoile tous ses secrets

Sur Weibo, WHYLAB a déjà pu démonter le smartphone quelques jours avant sa présentation. Le leaker a découvert que le capteur principal IMX766 de 50 MP proposait cette année un module anti-tremblement énorme avec une stabilisation sur cinq axes.

Pour vous donner une meilleure idée de sa taille, le capteur IMX766 et le module anti-tremblement sont presque aussi grand que l’intégralité du module photo de l’iPhone 13 Pro Max, qui comprend pourtant trois capteurs. Oppo a d’ailleurs partagé les dimensions exactes de son nouveau capteur. Ce dernier mesure 22,85 x 25.41 mm, contre seulement 17,26 x 16,88 mm pour le capteur principal du Find X3 Pro de 2021.

Avec un capteur aussi grand, on peut s’attendre à une meilleure stabilisation optique que la plupart des smartphones sur le marché. Quand on voit la taille de ce nouveau module anti-tremblement, on comprend mieux pourquoi Oppo a décidé d’abandonner le capteur microscope de la génération précédente.

Nous ne manquerons pas de vous dire lors de notre test si ce nouvel IMX766 propose ou non des photos et vidéos parfaitement stabilisées. On attend aussi de meilleurs résultats que le Find X3 Pro grâce au NPU maison MariSilicon X, qu’Oppo qualifie de « meilleur au monde ». Son objectif serait d’améliorer la qualité des clichés, et notamment ceux en basse luminosité. En attendant, tous les yeux sont tournés vers la présentation officielle du smartphone qui aura lieu demain, jeudi 24 février 2022 à 12h.