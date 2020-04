Oppo présente le Find X2 Lite : 5G, écran OLED et quadruple capteur photo à 499€

Oppo vient de lever le voile sur le Find X2 Lite, un nouveau smartphone milieu de gamme destiné au marché européen. Il se distingue grâce à son écran OLED, la compatibilité avec la 5G, un quadruple capteur photo dorsal de 48 mégapixels et un SoC Snapdragon 765G. Cerise sur le gâteau, il est vendu au prix de 499 euros. Date de sortie, prix et fiche technique…On fait le point !

En mars dernier, Oppo a présenté les Find X2 et Find X2 Pro. Très haut de gamme, les deux flagships sont équipés d’un écran AMOLED 120 Hz, d’une recharge rapide Super VOOC 65W et d’un appareil photo de 48 mégapixels. Ils sont respectivement vendus au prix de 999 et 1199 euros. Pour compléter son offre, la firme chinoise lance aujourd’hui le Find X2 Lite, une édition moins chère.

Quelle est la fiche technique du Oppo Find X2 Lite ?

Oppo Find X2 Lite Dimensions 160.3 x 74.3 x 8 mm Poids 180 g Ecran 6,4 OLED

Full HD+

1080 x 2400 pixels

20:9 ratio Chipset Snapdragon 765G 5G OS Android 10 + ColorOS 7 RAM 8 Go Stockage 128 Go microSD Non Capteur principal -48 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.0"

-8 MP, f/2.2, 13mm (grand angle), 1/3.2"

-2 MP monochrome f/2.4, 1/5.0"

- 2 MP, f/2.4 Capteur secondaire 2 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.8"

Batterie 4025 mAh (recharge rapide VOOC 4.0 30W) 5G Oui Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau NC

Le Find X2 Lite est recouvert d’un écran AMOLED de 6,4 pouces Full HD+. Sous la dalle, Oppo a placé un lecteur d'empreintes digitales. Le capteur photo pour selfies de 32 mégapixels est quant à lui logé dans une fine encoche. Milieu de gamme oblige, le smartphone n’est pas alimenté par le SoC Snapdragon 865. Á la place, la marque mise sur le Snapdragon 765G couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Grâce au modem X55 accompagnant le chipset, le smartphone est compatible avec le réseau 5G.

L’autonomie est confiée à une batterie de 4025 mAh compatible avec la recharge rapide VOOC 4.0 de 30 watts. Malheureusement, le constructeur fait l’impasse sur la recharge sans fil. Enfin, le smartphone tourne sous Android 10 accompagné de la surcouche ColorOS 7.

Sans surprise, Oppo met une nouvelle fois l’accent sur la partie photographie. Le smartphone dispose d’un quadruple capteur photo à l’arrière. Cet appareil est composé d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un ultra grand angle de 8 mégapixels, d’un module de 2 mégapixels et d’un dernier capteur de 2 mégapixels destiné au mode portrait.

Quel prix et quelle date de sortie ?

Le Oppo Find X2 Lite sera bientôt disponible au Portugal dans les coloris noir ou blanc. Sur le site portugais de MediaMarkt, le smartphone est affiché au prix de 499 euros. Pour le moment, on ignore si le Find X2 Lite sera commercialisé en France. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur le smartphone d’Oppo dans les commentaires ci-dessous.