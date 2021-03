Oppo détrône Huawei et devient n°1 du smartphone en Chine

Oppo est devenu le plus important vendeur de smartphones de Chine. Avec 21% des parts du marché chinois, le constructeur est parvenu à détrôner Huawei. Acculé par les sanctions américaines, le groupe voit ses ventes de téléphones s'effondrer. Malgré sa forte popularité auprès des consommateurs chinois, le constructeur doit désormais se contenter de la troisième place, ex-aqueo avec Apple et Xiaomi.

Oppo s'impose comme le numéro 1 du smartphone en Chine pour la première fois, rapporte une étude de Counterpoint. Grâce au succès de smartphones comme les Reno 4 ou les Oppo A72, la filiale de BBK Electronics accapare 21% des parts de marché. D'après les analystes, Oppo doit en effet son gain de popularité à la série Reno et la gamme A.

“Oppo a été en mesure de repositionner avec succès ses gammes de produits en 2020. Le changement de marque de la série Reno et le lancement d'un appareil plus performant à un prix inférieur à celui de son prédécesseur ont aidé OPPO à conquérir le segment premium abordable. La forte dynamique de la série A dans le milieu de gamme a renforcé le portefeuille de produits de la marque afin de répondre à la demande de téléphones 5G en Chine sur une large gamme de prix” explique Varun Mishra, analyste principal chez Counterpoint.

Oppo profite des sanctions américaines contre Huawei

En deuxième position, on trouve Vivo avec 20% des parts de marché. La troisième place est occupée par trois constructeurs : Apple, Xiaomi et Huawei. Le trio détient respectivement 16% des parts du marché chinois. Lors du dernier trimestre de 2020, Huawei accaparait encore 30% des parts de la téléphonie mobile en Chine. Avec près de 124 millions de smartphones vendus en 2020 en Chine, Huawei était toujours leader.

Sans surprise, Oppo a profité de l'effondrement des ventes de smartphones Huawei. Privé de composants 5G, le groupe a été contraint d'abandonner le segment milieu de gamme en Chine. Huawei se concentre désormais sur la vente de téléphones haut de gamme, dont les marges sont plus élevées. Dans cette optique, Huawei a revendu sa filiale Honor, spécialisée dans les terminaux abordables pour les plus jeunes, à un consortium. Cette cession a participé à la dégringolade de Huawei en Chine et à l'international.

Source : Counterpoint