Huawei reste numéro 1 des ventes en Chine devant Apple et Xiaomi

Huawei est le constructeur numéro 1 en Chine. Avec près de 124 millions de smartphones vendus, la marque dépasse Apple et Xiaomi, et se place juste devant Vivo et Oppo. Malgré tout, il est probable que ces chiffres s'effondrent en 2021, à cause de la mise en vigueur des restrictions américaines.

Huawei tient bon. Alors que la marque ne fait même plus partie du top 5 des ventes de smartphones, son pays natal continue de plébisciter ses produits. En effet, le constructeur atteint la première place du classement en Chine, qui plus est loin devant ses concurrents. En 2020, celui-ci a expédié 123,9 millions de smartphones. Il est suivi par Vivo et ses 57,5 millions de ventes, puis par Oppo avec 56 millions d'unités distribuées.

Le top 5 se complète avec Xiaomi, qui a vendu 39 millions de smartphones, et Apple qui affiche 36,1 millions de ventes au compteur. Il s'agit donc d'une belle performance pour Huawei, qui s'apprête probablement à réaliser une très mauvaise année 2021 en s'écroulant à la 7e place mondiale. Bien que les sanctions américaines ont eu un net impact sur les résultats de la marque, celle-ci est parvenue à se hisser à la place de leader.

Huawei pourrait perdre sa première place en 2021

Mais pour combien de temps ? Les mesures entreprises par l'administration américaine vont indéniablement porter un coup dur au constructeur. La perte de sa licence Google ainsi que de son fournisseur de processeurs Kirin risque de faire chuter ce dernier dans le classement mondial. Rien que sur le 4e trimestre de 2020, la marque a enregistré une baisse des ventes de 34,5% par rapport au trimestre précédent.

Joe Biden a tout de même insufflé une lueur d'espoir à la firme chinoise en annonçant réfléchir à lever l’embargo imposé par Donald Trump. Mais rien n'est encore fait, et celle-ci va devoir trouver des moyens de faire face aux difficultés qui l'attendent. D'ici là, Huawei a déjà préparé un plan d'action pour survivre à 2021. Ses concurrents, eux, se tiennent prêts à récupérer les parts de marchés que la marque devra abandonner.

