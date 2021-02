Oppo tease un système qui recharge votre smartphone par les airs

Oppo a publié un teasing vidéo en marge du Mobile World Congress Shanghai qui se tient virtuellement cette semaine. Dans cette vidéo, la marque présente un système de recharge sans fil et sans contact, similaire au Mi Air Charge de Xiaomi. Et la démonstration est faite avec le Oppo X 2021, le fameux prototype avec écran enroulable.

Quels sont les principaux inconvénients de la charge sans fil ? D’abord, elle est moins rapide que la charge filaire, même si la puissance maximale de la norme Qi se rapproche de plus en plus d’une charge par câble USB type-C. Ensuite, elle immobilise davantage le smartphone : il doit être posé sur le plateau de charge. Avec un câble USB, vous pouvez toujours prendre le téléphone dans la main et l’utiliser dans la limite de la longueur du câble, bien évidemment.

La solution au problème de l’immobilisation du smartphone serait de permettre de charger la batterie à une distance d’un mètre, voire plus. Les technologies de charge sans fil et sans contact existent depuis plusieurs années. Mais aucune solution n’a encore été déployée auprès du grand public. Nous nous souvenons par exemple de l’expérimentation de Microsoft appelée Autocharge. Elle date de 2015. Évidemment, cela n’a pas abouti à une solution commerciale. Nous nous souvenons aussi des démonstrations de charge à distance d'Energous lors du CES 2019.

Plus récemment, nous avons relayé dans nos colonnes plusieurs initiatives de marques de smartphones : Xiaomi et Lenovo / Motorola. Le premier a présenté le Mi Air Charge, un système qui permet de charger un smartphone à plusieurs mètres de distance. Et le second a présenté un prototype de chargeur capable d’alimenter une batterie à un mètre de distance.

Oppo rejoint Xiaomi et Lenovo dans la charge sans fil et à distance

Oppo suit donc cette mouvance. La firme a publié la courte vidéo ci-dessus. Elle présente une innovation que la marque va dévoiler à l’occasion du Mobile World Congress Shanghai qui a lieu virtuellement cette semaine. L’idée est de créer un chargeur sans fil et sans contact qui permette à l’utilisateur de continuer à utiliser un smartphone pendant le cycle de charge. Et ça, c’est très pratique.

Reste à savoir quelle est la distance maximale possible entre le chargeur et le téléphone, ainsi que la puissance proposée par cette solution. Nous en saurons davantage dans les prochains jours. Comme vous pouvez le voir, Oppo utilise son prototype Oppo X 2021 avec écran enroulable. Lors de notre prise en main du smartphone en début de mois, nous avons demandé si le produit est compatible charge sans fil. Nous n’avions alors pas eu de réponse. Maintenant, nous savons qu’il l’est.