Realme GT 5G : Snapdragon 888, écran AMOLED et capteur 64 MP, découvrez le smartphone à 360 €

Realme dévoile aujourd’hui son GT 5G, un nouveau smartphone à la fiche technique impressionnante. Au programme : Snapdragon 888, écran AMOLED, 8/12 Go de RAM, capteur principal de 64 mégapixels… Le tout, à partir de 360 €. Le téléphone est d’ores et déjà disponible en Chine et prochainement à travers le monde.

Le Realme GT 5G est désormais une réalité et il tient toutes ses promesses. Le constructeur chinois dévoile aujourd’hui son nouveau smartphone à prix réduit, dont la fiche technique n’a que très peu à envier à ses concurrents haut de gamme. La firme avait notamment annoncé la présence du Snapdragon 888. On retrouve en effet le processeur de Qualcomm parmi les composants utilisés.

Le smartphone est équipé d’un écran Super AMOLED de 6,43 ”, avec une résolution Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement égale à 120 Hz. Le taux d’échantillonnage s’élève quant à lui à 360 Hz et présente cinq configurations différentes pour s’adapter aux préférences de l’utilisateur.

Le Realme GT 5G dispose de 12 Go de RAM et d’un capteur 64 mégapixels

Du côté des performances, le Realme GT 5G s’en sort très bien avec, au choix, 8 ou 12 Go de RAM. Le smartphone propose également 128 ou 256 Go d’espace de stockage UFS 3.1. Il n’est en revanche pas possible d’ajouter une microSD, bien que le téléphone soit compatible avec la double SIM. Cerise sur le gâteau, ce dernier présente un port jack 3,5 mm, chose rare sur les appareils modernes.

Le Realme GT 5G se défend aussi niveau photo. Tandis que le Realme 8 Pro sera équipé d’un capteur 108 MP, celui-ci se contente d’un capteur principal de 64 MP. Un capteur grand-angle 8 MP et un capteur macro 2 MP viennent compléter le setup arrière. Le capteur selfie, quant à lui, est de 16 MP et se niche dans l’angle gauche de l’écran. Grâce au Snapdragon 888, le smartphone filme en 4K/60 FPS et supporte le ralenti jusqu’à 720 p/480 FPS.

Celui-ci est disponible en trois coloris : « Argent galactique », « Bleu mer profonde » et « Jaune matinal ». Il est commercialisé à partir de 360 € pour sa configuration 8 Go de RAM/128 Go de stockage, et à 420 € pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le lancement est prévu en Chine dans un premier temps. La date de sortie sur les marchés internationaux n’a pas encore été communiquée.

Source : Realme