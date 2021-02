Oppo veut cacher tous les capteurs photo, même ceux à l’arrière des téléphones

Oppo cherche toujours à innover. D'après une demande de brevet découvert par le site Let's Go Digital, le constructeur chinois cherche à dissimuler les capteurs photo à l'avant et à l'arrière des smartphones.

Oppo fait partie de ces constructeurs qui cherchent constamment à innover et qui multiplient les demandes de dépôt de brevet. En décembre 2020, la marque chinoise a par exemple dévoilé un concept de téléphone pliable en plusieurs endroits. Un peu plus tôt, Oppo a attiré l'attention avec le Oppo X 2021, un smartphone dont l'écran peut être enroulé et déroulé à volonté.

Or, en ce jeudi 4 février 2021, nos confrères du site Let's Go Digital viennent de mettre la main sur une nouvelle demande de dépôt de brevet du constructeur. D'après ces documents, Oppo chercherait donc un moyen d'équiper un smartphone avec des capteurs pop-up uniquement. Le but étant de dissimuler l'intégralité des capteurs, à l'avant comme à l'arrière de l'appareil. On retrouve une idée similaire chez Xiaomi, qui travaille actuellement sur un écran coulissant vers l'arrière pour cacher le capteur selfie.

Un concept légèrement différent de celui de Xiaomi

D'après les différents croquis, les capteurs seraient donc totalement invisibles sur l'appareil. Comme le décrit Oppo, le constructeur envisage d'utiliser deux miroirs, qui réfléchissent la lumière captée par les deux capteurs installés à l'intérieur du smartphone. En d'autres termes, le mécanisme pop-up n'exposera pas les capteurs, mais seulement les deux miroirs pour emmagasiner de la lumière.

De cette manière, l'utilisateur pourrait prendre des photos en mode selfie ou classique sans devoir recourir à des capteurs différents. Ici et contrairement au projet de Xiaomi, les capteurs d'Oppo ne tournent pas et ne bougent pas, ce qui devrait considérablement améliorer leur durabilité.

Comme à leurs habitudes, nos confrères de Let's Go Digital en ont profité pour façonner quelques concepts 3D basés sur le brevet d'Oppo. C'est l'occasion pour nous comme pour vous de voir à quoi pourrait ressembler un smartphone Oppo doté de cette technologie. Bien entendu, il faut garder à l'esprit qu'il ne s'agit que d'une demande de dépôt de brevet. De fait, ce système ingénieux ne pourrait jamais atteindre le stade de la production de masse. L'avenir nous dira si Oppo est parvenu à rendre cette technologie fonctionnelle et opérationnelle.

Source : Let's Go Digital