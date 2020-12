Oppo dévoile un concept de téléphone pliable en plusieurs endroits

Oppo a présenté le Slide Phone. Il s’agit d’un concept de smartphone dont l’idée principale est de se plier en plusieurs endroits. Si le constructeur chinois ne prévoit pas de le fabriquer ni de le commercialiser, ce concept nous donne une idée de ses pistes de travail pour l’avenir.

Oppo imagine ce à quoi pourrait ressembler son smartphone du futur avec le Slide Phone. Ce téléphone imaginaire, conçu en partenariat avec le studio de design japonais Nendo, ne sortira pas. En revanche, il donne une idée des pistes de travail d’Oppo. Il s’agit d’un smartphone pliable en plusieurs endroits qui, une fois complètement refermé, n’est pas plus grand qu’une carte de crédit.

Le Slide Phone se présente en effet comme un grand écran de 7 pouces posé sur une coque en plusieurs parties égales. En pliant le terminal en deux, il devient tout petit (54 x 84 mm), à la manière d’un Z Flip de Samsung. Contrairement à ce dernier, le Slide Phone se plie en plusieurs endroits. Il est ainsi possible de laisser apparaître qu’un bout de l’écran pour les notifications. Il est également possible d’afficher écran aux deux tiers pour prendre des selfies ou passer des appels vidéo.

Un concept phone qui pourrait inspirer Oppo

Dernier point important : le slide phone dispose d’un stylet, afin de prendre des notes rapidement en dépliant l’écran à la manière d’un calepin. La vidéo partagée par Oppo et Nendo est très explicite sur l’utilisation du smartphone, et dévoile même la manière dont il se recharge.

Dans les faits, l’idée est plutôt intéressante, même si l’écran complètement déplié pourrait être peu pratique à l’utilisation. De plus, ce projet est techniquement réalisable. On sait maintenant faire des écrans pliables pour des produits grand public. Reste maintenant à savoir si Oppo voudra se lancer dans l’aventure avec quelque chose qui se rapproche de ce concept audacieux. Dans tous les cas, les smartphones pliables se démocratisent et on imagine que ce n’est une question de temps avant de voir Oppo se lancer. Le constructeur a même déjà déposé des brevets en ce sens.

Et vous, que pensez-vous de ce concept d’Oppo ? Vous voyez-vous utiliser ce type de format tous les jours ? Au contraire, trouvez-vous les écrans pliables complètement gadgets ? Dites-le-nous dans les commentaires.