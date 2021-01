L’Oppo Find X3 Pro est le smartphone le plus puissant du monde selon un benchmark

L’Oppo Find X3 Pro sera le prochain flagship de la marque chinoise. S’il n’est pas encore officiel, un premier benchmark nous donne une idée de sa puissance. Il serait le smartphone le plus puissant du marché, rien que ça.

Le prochain flagship d’Oppo, qui sera très certainement le Find X3 Pro (voir notre test du Find X2 Pro), sera un monstre de puissance. C’est en tout cas ce que laisse supposer le premier benchmark réalisé sur AnTuTu et repéré par le leakeur Ice Universe.

Oppo a en effet testé un smartphone sur le benchmark AnTuTu et a obtenu le score très élevé de 771 491 points. C’est énorme. A l’heure actuelle, le téléphone le plus puissant du marché, selon le site officiel de l’outil, est le Mate 40 Pro de Huawei avec 657 784 points. Cette performance peut s’expliquer par le fait que ce smartphone, qui a toutes les chances d’être le Find X3 Pro, soit équipé du nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 888. D’ailleurs, Xiaomi en équipe son Mi 11 et s’est targué d’avoir atteint le score de 745 000 points sur le même outil.

Le Find X3 Pro devrait donc être le smartphone le plus performant du marché… pour l’instant. En effet, le processeur Qualcomm Snapdragon 888 devrait lentement se démocratiser sur les hauts de gamme. Samsung pourrait aussi frapper fort avec son Exynos 2100 qui pourrait être encore plus puissant. Nous en aurons le cœur net avec le Samsung Galaxy S21 qui sera annoncé le 14 janvier.

Une fiche technique alléchante

L’Oppo Find X3 a déjà beaucoup fuité et nous connaissons une très grande partie de sa fiche technique. Il devrait être équipé d’un écran de 6,7 pouces en QHD+ avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. La mémoire vive est pour l’instant l’inconnue, mais il devrait être équipé d’une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide de 65 Watts. Pour l’appareil photo, nous devrons retrouver deux capteurs principaux de 50 mégapixels, un capteur Telefoto de 13 mégapixels ainsi qu’un capteur macro de 3 mégapixels.

L’Oppo Find X3 Pro devrait être présenté dans les prochaines semaines pour une sortie dans les trois premiers mois de 2021.