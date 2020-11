Oppo dévoile le X 2021, un étonnant smartphone enroulable

Le X 2021 du constructeur chinois Oppo est un smartphone pour le moins original : l'appareil profite d'un écran enroulable, qui lui permet tantôt de se présenter sous la forme d'un téléphone classique, tantôt sous la forme d'une petite tablette. Attention, ceci n'est pas un smartphone pliant, mais bel et un bien appareil dont l'écran s'enroule et se déroule sur lui-même !

C'est aujourd'hui qu'Oppo tient son fameux Inno Day, une conférence qui permet au constructeur de faire la démonstration de ses toutes dernières innovations. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les développeurs d'Oppo se creusent la tête quand il s'agit d'imaginer les téléphones du futur.

En atteste l'Oppo X 2021, un smartphone dont l'écran peut être enroulé et déroulé à volonté. Une idée que certains constructeurs évoquent depuis près de deux ans maintenant, et qui est donc sur le point de se concrétiser du côté d'Oppo. De quoi déjà sonner le glas des smartphones pliables comme le Z Fold de Samsung ou le Razr de Motorola ?

Oppo présente un concept de smartphone dont l'écran peut être déroulé le plus facilement du monde

Au premier coup d'oeil, l'Oppo X 2021 est un smartphone comme il en existe des dizaines de modèles chez les constructeurs. Disposant d'un affichage OLED de 6,7″, l'appareil profite de bords incurvés similaires à ceux que l'on peut trouver sur le Galaxy S20, le P40 Pro ou le Mi 10 Pro. Jusque là, rien de réellement étonnant en termes d'innovation technologique. Mais le X 2021 cache bien son jeu, puisqu'il est possible d'étendre son affichage à l'aide d'un écran enroulable.

Une fois déroulé, l'appareil dispose alors d'un écran de 7,4″ et permet dès lors de dispose d'un format d'affichage similaire à une petite tablette connectée. Sa taille d'écran est finalement très proche de celle du Samsung Galaxy Z Fold 2, qui mesure quant à elle 7,77″. La vidéo ci-dessous montre comment l'appareil fonctionne et la facilité déconcertante avec laquelle il est possible d'enrouler et de dérouler l'écran.

Pour mettre au point son X 2021, Oppo assure avoir développé ses propres composants, qu'il s'agisse de la base même du smartphone, du système permettant de déplier l'écran, ou de l'écran lui-même. “Le smartphone intègre trois technologies principales propres à OPPO, telles que le moteur d’enroulement, la plaque 2 en 1 et le laminé d'écran haute résistance Warp Track.”, explique Oppo dans un communiqué de presse.

En revanche, et au risque de décevoir les plus impatients, tout ceci n'est pour l'instant qu'un concept : aucune commercialisation du smartphone n'est prévue dans l'immédiat. En revanche, si l'on se fie aux précédentes innovations dont a fait preuve le constructeur ces dernières années, il n'est pas impossible qu'Oppo dévoile un prototype fonctionnel d'ici un ou deux ans.