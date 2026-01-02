OpenAI va lancer un stylo connecté directement à ChatGPT, pour les nostalgiques de la prise de notes

S'il y a bien un produit que l'on ne s'attendait pas à voir commercialisé par OpenAI, c'est bien un stylo. Et pourtant, il s'agit visiblement du premier des trois objets orientés consommateurs que l'entreprise s'apprête à commercialiser en 2026. Quel intérêt ? On vous explique.

OpenAI, c'est bien sûr la société qui a lancé ChatGPT, révolutionnant au passage notre rapport à l'IA (certains iraient jusqu'à dire la réalité elle-même, mais c'est une autre histoire). Mais depuis, l'entreprise compte bien se diversifier. Un peu plus tôt cette année, cette dernière a notamment lancé Atlas, son navigateur web boosté à l'intelligence artificielle. Et elle ne compte pas s'arrêter là, à en croire le média taïwanais Economic Daily.

OpenAI prévoirait en effet de commercialiser trois produits physiques entre 2026 et 2027. Le premier d'entre eux et d'ores et déjà connu et, semble-t-il, déjà en production, grâce à l'aide apportée par Foxconn. D'après la fuite, il s'agirait… d'un stylo connecté. Vous vous demandez pourquoi un stylo a-t-il besoin d'être reliée à Internet ? C'est bien normal, voici la réponse que compte apporter OpenAI.

OpenAI va créer le premier stylo connecté à ChatGPT

S'il ne s'agira pas du premier stylo connecté de l'histoire, on se doute bien que celui d'OpenAI aura un lien avec ChatGPT. Cela se confirme dans les fonctionnalités de ce dernier, qui ont d'ores et déjà fuitées. Ainsi, le stylo sera capable de convertir n'importe quel texte écrit à la main en numérique pour les envoyer directement à l'IA. On imagine que cela permettre au chatbot de booster sa mémoire et donc, de personnaliser un peu plus ses réponses pour son utilisateur.

En outre, le stylo serait également doté de fonctions IA intégrés, basées sur les modèles d'OpenAI et qui tourneraient localement. En revanche, nous n'avons encore aucune idée de ce dont il s'agit. Il est possible que cela permette d'avoir un correcteur d'orthographe à portée de main, ou tout autre type d'assistance à l'écriture. Par ailleurs, le stylo serait équipé de caméras et capteurs en tout genre, on imagine pour bien comprendre ce que l'utilisateur écrit.