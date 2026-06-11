Vous possédez l’une de ces TV Sony ? Préparez vos oreilles à une belle surprise

Sony prend tout le monde à contre-pied avec ses anciens téléviseurs. Une mise à jour gratuite leur apporte une fonction audio jusqu'ici inédite. De quoi métamorphoser le son du salon sans débourser un centime.

sony bravia 5 test

Tous les fabricants ne cherchent pas à pousser leurs clients vers un nouvel achat. Certains téléviseurs perdent vite leurs mises à jour logicielles et les fonctions qui les accompagnent. Sony choisit pourtant la direction inverse avec ses anciens modèles. Le constructeur japonais traverse une période délicate sur ce marché. Il a récemment cédé la majorité de sa division télévision au géant chinois TCL. Malgré ce contexte tendu, la marque continue de soigner les possesseurs de ses appareils plus anciens.

La nouveauté du jour concerne sa fonction baptisée Direct Connect, présentée au départ avec les tout derniers Bravia 9 II et Bravia 7 II. Elle semblait donc réservée à ces modèles premium. Le constructeur l'avait dévoilée aux côtés de sa nouvelle gamme 2026. Direct Connect arrive finalement sur des téléviseurs vendus depuis plusieurs années.

Sony fait jouer ses anciennes TV en canal central grâce à Direct Connect sans fil

Cette fonction Direct Connect transforme la manière de brancher un système audio à la télévision. Elle relie sans fil jusqu'à deux enceintes arrière et un caisson de basses au téléviseur. L'appareil joue alors le rôle de canal central et avant, sans aucune barre de son intermédiaire. Le résultat promet des graves plus profonds et un véritable effet surround. Tout fonctionne sans le moindre câble entre les éléments, hormis l'alimentation électrique. Le déploiement passe par une simple mise à jour du firmware.

Les téléviseurs Sony compatibles avec Direct Connect sont les suivants :

  • Le Bravia A95L, sorti en 2023
  • Les Bravia 5, Bravia 7, Bravia 8 et Bravia 9 des années 2024 et 2025
  • Le Bravia 8 II, également concerné par la mise à jour

Cette compatibilité comporte toutefois quelques limites importantes. Direct Connect reste une solution propriétaire, différente du Dolby Atmos FlexConnect adopté par d'autres marques. La fonction n'accepte que les enceintes maison. On y trouve les Rear 8, les Rear 9 ou les caissons Sub 7, 8 et 9. La firme nippone profite aussi de cette mise à jour pour intégrer sa nouvelle interface My Cinema. Le déploiement touche l'Amérique du Nord, l'Europe et d'autres régions par vagues successives. Il faudra donc parfois patienter avant de voir la nouveauté apparaître.


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