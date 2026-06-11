Votre abonnement Disney+ donne désormais accès à la chaîne L’Équipe

Les abonnés français à Disney+ peuvent désormais regarder la chaîne L’Équipe en direct sur la plateforme de streaming. Rassurez-vous, ce nouveau contenu n'entraîne pas de hausse de prix.

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Crédits : 123RF

Surprise, l'abonnement à Disney+ s'enrichit. “Pour la première fois, les abonnés Disney+ en France peuvent regarder en direct la chaine L’Équipe“, communique la plateforme de streaming vidéo. C'est la première fois que Disney+ donne accès à une chaîne en linéaire en direct chez nous. Cette arrivée de L’Équipe sur Disney+ confirme en tout cas que le groupe audiovisuel s'intéresse de plus en plus au sport pour élargir son offre de contenus. Il y a deux mois, c'est ESPN qui rejoignait le catalogue de Disney+.

Et comme pour ESPN, cet ajout de L’Équipe ne se traduit pas par une hausse de prix des différents abonnements à Disney+. L'intégration de la chaîne sportive au service tombe à pic puisque la Coupe du Monde de football démarre ce 11 juin 2026. La chaîne L’Équipe n'a bien sûr pas les droits de retransmission des matchs, mais la compétition sera analysée et débattue en plateau à travers différentes émissions. Autrement, les 24 Heures du Mans, la coupe du monde et les championnats du monde de biathlon, la Diamond League (athlétisme), la supercoupe d’Espagne, l’European Table Tennis Union, le Dakar ou encore la cérémonie du Ballon d’Or y sont diffusés tout au long de l'année.

Une chaîne gratuite rejoint Disney+, et alors ?

La chaîne L’Équipe est gratuite et disponible sur la TNT, les box TV des opérateurs, ou depuis le site web officiel du média. Certains pourraient penser que son intégration dans Disney+ est loin d'être indispensable. Il existe pourtant bien un intérêt pour les téléspectateurs. Avoir accès en streaming à la chaîne L’Équipe facilement depuis l'application Disney+ sur n'importe quel appareil, du mobile à la TV en passant par le PC, est bien plus confortable pour certains utilisateurs qu'avec les solutions actuelles.

De son côté, L’Équipe peut espérer attirer une nouvelle audience grâce à sa mise en avant par Disney+, qui va quant à elle renforcer son image de plateforme sur laquelle on peut regarder du sport. La chaîne L’Équipe débarque sur Disney+ dès à présent.


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