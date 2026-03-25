OnePlus met un pied de plus dans la tombe, voici les derniers indices qui confirment que la fin est proche

On savait OnePlus en grandes difficultés et on soupçonnait un départ de la marque des marchés européens et américains. Voilà que de nouvelles rumeurs vont dans ce sens, alors qu'Oppo, sa maison-mère, refuse encore et toujours de confirmer ce qui est aujourd'hui clair pour tout le monde.

C'est une sentence que l'on attend de voir tomber depuis plusieurs années. En 2022, OnePlus montre de premiers signes de faiblesse en Europe, en annonçant se retirer du marché allemand. Depuis, la marque chinoise tente de garder bonne figure en continuant comme si de rien n'était. Le OnePlus 15 sort bel et bien en France, mais en coulisses, tout le monde sent bien que quelque chose se trame. Début 2026, une enquête d'Android Headlines vient enfoncer le clou.

Le média affirme que OnePlus est au plus mal et qu'Oppo, sa maison-mère, a d'ores et déjà commencé son démantèlement. Il se murmure que le constructeur va bientôt se concentrer sur les marchés chinois et indien, et que les Occidentaux verront bientôt ce dernier quitter leurs magasins. Mais Oppo nie toujours en bloc, par l'intermédiaire de Robin Liu, à la tête de la division indienne. Mais il se pourrait que la firme ne puisse plus jouer la comédie très longtemps.

OnePlus pourrait quitter l'Europe très bientôt

Il y a peu, le leaker Yogesh Brar a remis de l'huile sur le feu. Sur son compte X (anciennement Twitter), celui-ci affirme que « OnePlus est en train de fermer dans certains marchés à travers le monde ». Selon lui, le constructeur ferait ses valises pour partir de l'Union européenne, du Royaume-Uni et des États-Unis. En revanche, la division chinoise devrait continuer ses activités normalement, tandis que la branche indienne se chargerait des modèles entrée et milieu de gamme.

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Depuis, le post de Yogesh Brar a été supprimé, semant ainsi le doute sur ses déclarations. Toutefois, un nouvel indice est venu corroborer cette théorie. Dans un rapport de The Economic Times, on apprend en effet que Robin Liu, celui-là même qui avait nié la fermeture prochaine de OnePlus en Europe, vient de quitter ses fonctions de PDG de la branche indienne. “Il part désormais se consacrer à ses passions personnelles, et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses futurs projets. Les activités de OnePlus India se poursuivent, la stratégie locale et la continuité des opérations étant assurées”, précise Oppo dans un communiqué. Pas vraiment de quoi rassurer les utilisateurs.