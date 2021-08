OnePlus tease l’arrivée de son premier smartphone pliable, mais ça sent l’arnaque

OnePlus a publié une mystérieuse vidéo sur son compte Twitter, sur laquelle on aperçoit ce qui semble être un smartphone pliable. Le constructeur chinois va-t-il bientôt concurrencer les Z Flip 3 et Z Fold 3 de Samsung ? Rien n’est moins sûr, car à y regarder de plus près, on dirait plutôt deux téléphones côte à côte.

Mais que veut donc bien dire cette étrange vidéo publiée sur le compte Twitter de OnePlus ? Au premier coup d’œil, cette dernière ressemble clairement à une vidéo teaser pour le prochain smartphone de la firme. Si tel est le cas, cela pourrait bien faire des vagues dans l’industrie. En effet, le téléphone en question a tout l’air d’être pliable. À seulement quelques heures de la présentation officielle des Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 par Samsung, il s’agirait d’une petite bombe lancée par le constructeur chinois.

Mais il y a un hic. Premièrement, OnePlus a déjà fait part de son désintérêt pour les smartphones pliables, jugeant la technologie pas encore prête pour sa commercialisation auprès du grand public. Ce n’est pas tout : il suffit de regarder avec un peu plus d’attention la vidéo pour découvrir qu’il s’agit en fait de deux écrans séparés. À vrai dire, ces derniers ressemblent même à deux OnePlus 9 côte à côte. Alors, véritable annonce ou coup marketing profitant de l’événement Unpacked ?

OnePlus tacle Samsung, mais n’est pas très crédible

Plusieurs indices indiquent que le supposé smartphone pliable est en réalité deux téléphones collés l’un à l’autre. Premièrement, l’espace entre les deux écrans paraît très large pour un modèle de ce type. De plus, on aperçoit brièvement un capteur selfie sur chacun des appareils, ce qui serait bien étrange pour un seul et même smartphone. On aurait donc pu penser à un appareil à deux écrans distincts, similaire à la Surface Duo, mais cela paraît également peu probable.

Enfin, la vidéo n’a pas été postée sur le compte Twitter principal de OnePlus, mais sur son compte américain. Or, vu l’ampleur d’une telle annonce, cela paraît être un choix marketing peu judicieux, surtout vu la différence du nombre de followers entre les deux. Difficile donc de vraiment savoir ce que le constructeur a voulu faire passer comme message. À en croire la vidéo, la révélation se fera aujourd’hui, soit le même jour que l’événement Unpacked de Samsung. OnePlus devrait alors répondre à toutes nos questions.