OnePlus explique pourquoi les smartphones pliables ne l’intéressent plus

Le PDG de OnePlus Pete Lau explique dans une interview au blog The Verge que sa firme a mobilisé des efforts de R&D pour concevoir un smartphone pliable avant d’y renoncer. Selon lui, la technologie n’est pas encore prête, et ne le sera pas avant un certain temps.

« Les smartphones pliables sont un bon exemple de quelque chose auquel nous nous sommes intéressé mais n’avons pas poursuivi. En effet, lorsque nous avons recherché les applications de ce qui est disponible à l’heure actuelle pour la technologie des écrans pliables, nous n’avons pas conclu que l’avantage significatif ou valeur de ce que cela apporte dépassait les limites ou inconvénients de l’état actuel de la technologie », explique Pete Lau au détour d’une interview de The Verge.

Le PDG de OnePlus cite la marque du pli, encore trop visible sur les modèles actuels et le substrat de l’écran, du plastique, pas assez résistant aux rayures. Il ajoute qu’il ne sera prêt à développer un smartphone pliable que lorsque ces difficultés auront été résolues. Notamment le pli, qui devra soit disparaitre, soit devenir plus net, plus propre. Et le matériau qui recouvre l’écran, qui devra nécessairement devenir aussi robuste que le verre.

En d’autres termes, pour que OnePlus développe un smartphone, il faut que ce dernier s’ouvre et se ferme comme un livre, tout en restant aussi robuste que les smartphones actuels. De quoi lui faire conclure que la technologie n’est tout simplement pas prête. On imagine que les difficultés des pionniers de la technologie, notamment Samsung, ont sans doute dû faire réfléchir Pete Lau. Le Galaxy Fold est ainsi arrivé trop tôt sur le marché, ce qui a donné, in fine, un produit trop fragile.

Ses concurrents semblent également rencontrer des difficultés de production, suscitant des retards, à l’image du Huawei Mate X ou du Moto Razr 2019.

