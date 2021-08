OnePlus Nord 2 : un second smartphone a explosé, la marque mène l’enquête

Un second OnePlus Nord 2 a explosé entre les mains d'un utilisateur. D'après le témoignage partagé par un internaute, le téléphone a soudainement pris feu, blessant gravement son propriétaire. Contactée sur Twitter, la marque chinoise s'est engagée à ouvrir une enquête.

D'après Shubham Srivastava, un utilisateur du réseau social Twitter, le OnePlus Nord 2 offert à son père a soudainement explosé sans raison apparente. “Je suis en colère d'expliquer que le OnePlus Nord 2 que j'ai acheté à mon père a récemment explosé”, explique Shubham Srivastava, assurant que son père a été blessé dans l'explosion.

L'homme utilisait visiblement le téléphone lorsque la batterie de celui-ci a pris feu. “Il fait partie des officiers du gouvernement et il était en voyage à l'étranger. Maintenant, il est alité. Il a emprunté le téléphone d'un collègue pour me prévenir”, témoigne l'internaute. C'est pourquoi il n'a pas pu glisser de photos de l'appareil endommagé dans ses tweets.

OnePlus ouvre une enquête après l'explosion d'un deuxième OnePlus Nord 2

Le jeune homme est rapidement entré en contact avec la branche indienne de OnePlus sur Twitter pour obtenir réparation. OnePlus s'est engagé à ouvrir une enquête afin de comprendre les circonstances de l'incident. “Nous sommes navré d'apprendre cet incident. Nous espérons que l'accident n'a pas causé de blessures à votre père. Nous allons nous pencher sur cette affaire en priorité et nous allons enquêter en profondeur sur les causes de l'incident”, affirme OnePlus.

Pour mémoire, il s'agit déjà du deuxième témoignage affirmant qu'un OnePlus Nord 2 a explosé soudainement. Début août, une femme rapportait que son smartphone a explosé lors d'une balade à vélo. La batterie a visiblement pris feu à cause de certains facteurs extérieurs. OnePlus a promptement assuré que le téléphone ne souffrait d'aucun défaut de conception.

Comme le rapportent nos confères de Gizbot, qui relaient les propos de Srivastava, les tweets de l'utilisateur ont récemment été supprimés de son compte pour une raison inconnue. On vous en dit plus dès que possible sur cette affaire. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

