OnePlus Buds officiels : les premiers écouteurs True Wireless de la marque ne coûtent que 89 € !

Les OnePlus Buds ont été officialisés en même temps que le OnePlus Nord. Ces écouteurs True Wireless, proposés en plusieurs coloris, sont proposés encore moins cher que les OnePlus Bullets, à un prix de seulement 89 € !

Après plusieurs semaines de teasing, les OnePlus Buds (E501A) ont été officialisés en même temps que le OnePlus Nord lors d’une conférence le 21 juillet 2020. OnePlus est de retour sur les prix bas : le prix public officiel des OnePlus Buds est de 89 € seulement ! C’est moins que les 99,99 € demandés pour les OnePlus Wireless 2.

OnePlus Buds : la marque les propose en blanc, gris foncé et « Nord Blue »

Les OnePlus Buds (ainsi que leur boîtier) sont disponibles trois coloris : blanc (White), gris très foncé, proche du noir (Grey), ainsi que dans un bleu situé entre l’aigue-marine et l’azur clair, baptisé « Nord Blue » – pour mieux rappeler le OnePlus Nord. Cette couleur ne sera disponible qu’en Europe et en Inde. OnePlus décrit des écouteurs « ergonomiques, qui assurent un ajustement parfait pendant de longues périodes ».

Les dimensions exactes pour chaque écouteur sont 18,81 × 16,13 × 37.89 mm, chaque écouteur pesant 4,7 grammes. Le boîtier, à la fois « rond et raffiné » pèse quant à lui 37 grammes. Il est également revêtu d’une texture « très douce au toucher ». Côté performances, les OnePlus Buds sont équipés d’une technologie de réduction de bruit qui s’appuie sur trois microphones sur chaque écouteur, pour améliorer la clarté des appels.

Les OnePlus Buds embarquent en outre un transducteur dynamique de 13,4 mm, légèrement plus petit que celui des AirPods Pro ou des Freepods 3 (tous deux de 14 mm). Ce dernier offrirait aux OnePlus Buds « un son riche, des voix claires et des basses profondes » selon OnePlus. Ils profitent au passage de la technologie Dolby Atmos et d’un tuner intégré signé Dirac Audio

OnePlus Buds Dimensions Écouteurs : 18,81 × 16,13 × 37.89 mm

Boîtier : 52, 21 × 59,62 × 37,89mm

Poids Écouteurs : 4,7 grammes (x 2)

Boîtier : 37 grammes

Coloris Blanc

Gris Foncé

Bleu Nord

Transducteur 13,40 mm, dynamique, sensibilité de 97dB ± 3dB @ 1KHz Connectivité USB Type-C (câble fourni), BT 5.0 d’une portée de 10 mètres Batterie Écouteurs : 35 mAh (x 2)

Boîtier : 430 mAh

Certification IPX4

Sur le versant connectivité, les OnePlus Buds bénéficient du Bluetooth 5.0, qui offre une portée et un débit accru. Ces derniers intègrent également la technologie Fast Pair, qui permet un appairage à la fois rapide et simplifié sur tous les appareils compatibles. OnePlus annonce également « un couplage de pointe, à faible latence » lorsque vous connectez les OnePlus Buds à un smartphone OnePlus. Le mode Fnatic, lorsque vous êtes en jeu par exemple, réduit quant à lui la latence à 103 ms, pour une synchronisation plus précise avec l’audio

Les commandes tactiles (en l’occurence, le double tap et la pression longue) sont également paramétrables. Dernier élément : les OnePlus Buds sont certifiés IPX4, c’est-à-dire qu’ils sont protégés contre les projections d’eau et les corps solides de plus d’un millimètre. Chaque écouteur des OnePlus Buds est équipé d’une batterie de 35 mAh. Le boîtier est lui d’une batterie de 430 mAh. Une fois chargés à bloc, OnePlus promet ainsi 30 heures d’autonomie (boîtier + écouteurs), 7 heures de temps d’écoute et 4 heures en conversation.

À titre de comparaison, les AirPods offrent jusqu’à 5 heures de temps d’écoute et 3 heures de temps de conversation avec une seule charge. Et comme nous l’avions appris il y a quelques jours, les OnePlus Buds sont bel et bien équipés d’une technologie de recharge rapide : il faudra ainsi compter 10 minutes de charge pour 10 heures d’autonomie (boîtier de chargement + écouteurs) et 10 minutes de charge pour environ 1 h 40 d’écoute.

Les OnePlus Buds sont d’ores et déjà disponibles pour les trois coloris (blanc, gris foncé et bleu nord), sur le site officiel de OnePlus, ainsi que chez les revendeurs FNAC, Darty et Amazon, au prix public de 89 €. Que pensez-vous de ce produit ? Partagez votre avis dans les commentaires !