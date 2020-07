OnePlus Nord : comment suivre la conférence du 21 juillet 2020 en direct dès 16 heures

OnePlus doit présenter le OnePlus Nord, un smartphone que l’on attend comme le retour des prix doux chez le constructeur. L’annonce sera faite via un événement en réalité augmentée retransmis en ligne – il y aura également un stream « classique ». Retrouvez dans cet article toutes les infos pour suivre l’événement en direct dès 16 heures (Paris).

OnePlus va enfin lancer le OnePlus Nord lors d’un événement en réalité augmentée fixé à 16 heures. Si vous n’avez pas envie de suivre les étapes nécessaires pour vivre ainsi l’événement, rassurez-vous : il y également un stream classique sur YouTube, nous l’avons intégré en fin d’article. Le OnePlus Nord est un smartphone milieu de gamme. Il doit embarquer un Snapdragon 765G qui devrait au passage lui donner la connectivité 5G.

OnePlus Nord : le retour des smartphones séduisants à prix cassé

Le OnePlus Nord devrait proposer 12 Go de RAM. Et on s’attend également à ce que le smartphone embarque un écran AMOLED 90 Hz. Côté photo, il devrait être assez bon grâce à son quadruple capteur photo 48 Mp (Sony IMX586) + 8 Mp (ultra-grand-angle) + 5 Mp (ToF) + module macro. A l’avant, un double capteur photo 32 Mp + 8 Mp (ultra-grand-angle) est attendu. Le OnePlus Nord devrait être proposé à un prix défiant toute concurrence.

On s’attend en effet à ce qu’il soit proposé autour de 500 euros. De quoi renouer avec l’histoire de la marque qui s’est fait connaître avec des smartphones séduisants à prix cassés. En plus du smartphone, OnePlus devrait présenter les OnePlus Buds, les premiers vrais écouteurs True Wireless du constructeur. Les premières fuites sur l’accessoire montrent des écouteurs proches du design des AirPods et des FreeBuds de Huawei, avec des coloris acidulés. Là encore, on s’attend à ce que le prix fasse très mal. Pour suivre cet événement, il y a deux possibilités.

Comment suivre la présentation du OnePlus Nord en réalité augmentée ?

Pour cela :

Téléchargez l’application OnePlus Nord AR sur votre smartphone : Google Play Store | Apple App Store

: Google Play Store | Apple App Store Ouvrez l’application à 16 heures (Paris)

Comment suivre l’événement sur YouTube ?

Suivez simplement l’événement en streaming via la vidéo YouTube ci-dessous. Bien sûr, toute l’équipe Phonandroid suivra également l’événement en direct. Retrouvez dans la foulée des annonces des articles approfondis sur le smartphone, les écouteurs, et peut-être d’autres surprises !