OnePlus et Oppo dévoilent une recharge rapide 150W, de 0 à 100 % en seulement 15 minutes !

OnePlus et Oppo viennent de dévoiler une recharge rapide 150W, la SuperVOOC 150. Cette technologie inaugurée au MWC 2022 permet de charger un smartphone en seulement 15 minutes. Elle sera intégrée sur un futur smartphone OnePlus dont la sortie est prévue au deuxième trimestre de cette année.

OnePlus et Oppo, deux constructeurs membres du groupe BBK Electronics, viennent d'annoncer une nouvelle technologie de recharge rapide, la SuperVOOC 150W. Présent sur le salon MWC à Barcelone, Oppo a donné un avant goût des performances de la solution.

D'après la marque chinoise, la SuperVOOC 150W permet de recharger intégralement une batterie de 4500 mAh en l'espace de 15 minutes. Il est possible d'obtenir une recharge de 50% en seulement 5 minutes. Concrètement, vous n'aurez plus à surveiller l'autonomie de la batterie de votre smartphone si vous êtes équipé du chargeur adéquat.

Lire aussi : Oppo présente le Find X5 Pro, son nouveau roi de la photo à 1299 euros

Un smartphone OnePlus avec recharge rapide 150W au 2e trimestre 2022

La recharge rapide fera son entrée sur le marché sur un smartphone signé OnePlus. Cette “technologie développée par l'Institut de recherche OPPO fera ses débuts sur un smartphone OnePlus au deuxième trimestre 2022”, a annoncé Pete Lau, cofondateur de OnePlus, sur le forum officiel de la marque. Vu la fenêtre de lancement évoquée par OnePlus, le téléphone en question serait le OnePlus Nord 3, le prochain smartphone de la série OnePlus Nord, lancée en 2020.

Pour éviter de dégrader la batterie, la recharge SuperVOOC 150W nécessite l'utilisation d'une “double batterie personnalisée, d'un circuit imprimé de pointe et d'un microcontrôleur intégré pour améliorer l'efficacité globale de la charge”. Cette innovation recharge les deux batteries à basse tension.

BBK Electronics ne compte pas s'arrêter là. Par le biais d'Oppo, le groupe a déjà annoncé l'arrivée d'une technologie de charge de 240W lors du MWC. Avec cette future solution maison, il sera possible de recharger intégralement une batterie de téléphone en seulement 9 minutes. Sur son stand de Barcelone, Oppo a présenté un prototype de smartphone qui embarque déjà cette technologie.

Relame, qui fait également partie du groupe BBK Electronics, devrait également profiter de la technologie de recharge et l'intégrer à ses futurs smartphones. Que pensez-vous de cette course à la recharge la plus rapide ? On attend votre avis dans les commentaires.