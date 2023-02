OnePlus Nord 3 : on sait tout de la fiche technique du smartphone avant sa sortie

OnePlus va bientôt renouveler sa célèbre gamme Nord avec une troisième génération de smartphones abordables : le OnePlus Nord 3. Juste avant son lancement, toutes ses caractéristiques techniques sont déjà connues.

Après un OnePlus Nord 2 sorti à l’été 2021 et un OnePlus Nord 2T en 2022, le fabricant chinois s’apprête à lancer un tout nouveau modèle de sa série abordable d’ici quelques mois seulement. Nous avions récemment appris que le prochain OnePlus Nord 3 allait enfin être équipé d’un écran AMOLED 120 Hz, et c’est exactement ce que vient de confirmer un nouveau rapport.

En effet, le célèbre leaker OnLeaks vient de partager en avant-première l’intégralité de la fiche technique du futur smartphone de OnePlus. Après avoir utilisé des écrans limités à 90 Hz pendant plusieurs générations, l’appareil va enfin s’aligner sur la concurrence adopter un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Quelles caractéristiques techniques pour le OnePlus Nord 3 ?

D’après OnLeaks, le OnePlus Nord 3 sera propulsé par une puce MediaTek Dimensity 9000, ce qui ferait de lui l’un des appareils les plus puissants de son segment. Le processeur sera épaulé par 8 Go ou 16 Go de RAM, ce qui n’est pas non plus commun, ainsi que par 128 Go ou 256 Go de stockage.

À l’avant, on retrouvera un grand écran FHD+ AMOLED de 6,72 pouces avec une fréquence de 120 Hz. Par contre, pas de technologie LTPO au programme, comme c’est le cas sur le récent OnePlus 11.

Au dos, le OnePlus Nord 3 va miser sur une configuration photo à trois caméras, avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un troisième capteur macro de 2 MP. On se serait bien passé du capteur macro, mais il semblerait que certaines marques chinoises ne soient pas encore prêtes à l’abandonner. La partie selfie est assurée par une caméra de 32 MP logée dans un poinçon.

Enfin, c’est surtout au niveau de la batterie que nous aurons beaucoup de changements. Cette année, OnePlus va opter pour un accumulateur plus grand de 5000 mAh, qui devrait permettre d’augmenter l’autonomie de l’appareil. La bonne nouvelle, c’est qu’on retrouvera toujours une recharge rapide 80W, mais toujours pas de recharge sans fil. Il reste à savoir quand le smartphone arrivera chez nous.