Le OnePlus Nord 3 est en développement, son lancement serait prévu pour juin 2023

Après plus d’un an d’absence, OnePlus pourrait rafraîchir sa gamme Nord avec un nouveau modèle Nord. Selon MySmartPrice, le constructeur serait en effet en train de tester son OnePlus Nord 3 en Inde et se prépare à une sortie pour le mois de juin ou de juillet. On s’attend à ce que le smartphone soit également disponible en Europe, à l’instar de ses prédécesseurs.

Cela fait un peu plus d’un an que OnePlus n’a pas proposé de véritable nouvelle entrée à sa gamme Nord. Le OnePlus Nord 2 est en effet sorti en juillet 2022 et, si ce dernier a certes suivi du OnePlus Nord 2T sorti en en 2022, cette dernière itération n’avait pas vraiment de quoi exalter les utilisateurs à la recherche de nouveautés. On attend donc des nouvelles d’un éventuel numéro 3, c’est désormais chose faite.

Un rapport publié par nos confrères de MySmartPrice indique en effet que le développement du OnePlus Nord 3 en est désormais à un stade avancé. Le smartphone serait actuellement testé en Inde, ce qui indique que le constructeur prévoit de le lancer d’ici la fin de l’année. MySmartPrice parie sur une sortie pour le mois de juin ou de juillet, ce qui serait cohérent avec le calendrier de sortie de ses prédécesseurs.

Sur le même sujet — OnePlus Nord Watch officielle : un bracelet d’activités à petit prix avec un écran OLED

OnePlus prépare une nouvelle entrée dans sa gamme Nord pour l’été 2023

Si le smartphone est actuellement testé en Inde, cela ne signifie pas nécessaire que ce dernier sera cantonné à la région. On s’attend en effet à ce que celui-ci bénéficie d’un lancement global, à l’instar des deux premiers OnePlus Nord, et donc à ce qu’il arrive entre les mains des utilisateurs français sensiblement à la même période.

Du reste, on ne sait pas encore grand-chose de cette nouvelle itération, si ce n’est son nom de code en interne : Larry. À notre connaissance, aucune information sur sa fiche technique n’a encore fuité. Il convient donc de retenir ce nom de code dans les prochaines semaines pour rester à l’affût de la moindre spécificité technique dévoilée sur la toile.

Source : MySmartPrice