OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro : 100 € de réduction chez Amazon

Les derniers smartphones OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro font l'objet d'une réduction de 100 euros sur le site Amazon France. L'enseigne en ligne les propose à respectivement 619 € et 819 €. Le meilleur prix du moment pour celles ou ceux qui voudraient s'en équiper.

Habituellement commercialisé à respectivement 719 et 919 €, les One Plus 9 et OnePlus 9 Pro sont au meilleur prix du coté de l'enseigne en ligne Amazon France qui propose une réduction immédiate de 100 €. Il est ainsi possible de les avoir à 619 € et 819 €, soit le meilleur prix du marché. On récapitule :

Pour rappel, le OnePlus 9 est sorti en France le 26 avril 2021. De son coté le OnePlus 9 Pro est disponible depuis le 31 mars 2021. Les deux smartphones embarque le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 888 gravé en 5nm. Ils sont compatibles 5G, embarquent 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de mémoire interne.

Le OnePlus 9 Pro se démarque de la version classique de par son étanchéité mais aussi par sa charge rapide 65 watts et sa charge sans fil 45W. Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez plus d'informations sur les deux smartphones dans le test du OnePlus 9 Pro et le test du OnePlus 9.

