OnePlus 8T : un listing Geekbench confirmerait une partie de sa fiche technique

Un listing attribué au OnePlus 8T est apparu dans la base de données de Geekbench. On apprend que comme les autres « T » avant lui, le smartphone embarquera bien un Snapdragon « Plus ». Le smartphone serait par ailleurs directement proposé sous Android 11.

OnePlus a pris l’habitude de lancer des modèles « T » 12 mois après chaque nouvelle itération de ses smartphones. Les smartphones en « T » comme le OnePlus 7T sont des améliorations incrémentales de l’itération. En général, le design reste exactement le même, mais les composants changent pour adopter quelques unes des dernières technologies disponibles.

OnePlus 8 : Android 11 et Snapdragon 865+ seraient bien de la partie

OnePlus ne va pas non plus jusqu’à tout chambouler, en général. Le OnePlus 6T proposait, par exemple, par rapport au OnePlus 6, un écran légèrement plus lent, une plus grosse batterie, une version Android plus récente et une plus grosse batterie. Le OnePlus 7T proposait un écran plus grand que le 7, de meilleurs capteurs photo, et une version « Plus » du Snapdragon 855 (légèrement overclockée) en plus de 8 Go de RAM de série (contre 6).

Les derniers smartphones de la marque n'embarquent par ailleurs pas toujours la dernière version Android disponible dès la sortie, mais propose généralement une mise à jour dans les mois qui suivent la sortie. Or, un listing Geekbench vient peut-être confirmer deux points importants de la fiche technique du OnePlus 8T. Le listing montre un appareil au nom de code OnePlus KB2001. Il embarque une puce Qualcomm nom de kode « kona » – qui est associée au Snapdragon 865+.

Le modèle embarque 8 Go de RAM. Le listing révèle également que le smartphone tourne sous Android 11 – soit la dernière version disponible. Les scores, à ce stade sont à peine plus élevés que ceux du OnePlus 8 – 912 points en single core et 3288 points en multi-core. Des scores qui pourraient évoluer si le listing est authentique avec l’appareil qui sera effectivement commercialisé. Bien sûr, il faut prendre ce listing avec un grain de sel à ce stade.

Lire également : OnePlus 8T – la marque prépare une recharge rapide de 65W, la Super Warp Charge !

Il arrive en effet que ces listings soient falsifiés en amont de la sortie d’un smartphone. Le OnePlus 8T devrait être annoncé en septembre, si le coronavirus n’a pas d’ores et déjà décalé le calendrier de lancement.

Source : PhoneArena