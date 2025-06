Samsung pourrait troquer ses puces Exynos contre des MediaTek dans certains smartphones

Samsung envisage de changer de stratégie pour ses puces. Le géant sud-coréen pourrait délaisser ses Exynos dans certains modèles. Un choix inattendu qui pourrait impacter toute sa gamme intermédiaire.

Sur le marché plus que concurrentiel des smartphones, les constructeurs doivent constamment adapter leur stratégie. Entre les coûts de production, les performances attendues et l’autonomie, le choix du processeur est devenu crucial. C’est particulièrement vrai pour les modèles de milieu de gamme, où les compromis techniques doivent être soigneusement dosés. Face à la montée en puissance de marques chinoises très agressives sur ce segment, Samsung semble prêt à revoir son approche.

Lors du sommet Dimensity organisé par MediaTek en Inde, Samsung a été aperçu parmi les invités de l’événement. D'après GSMArena, le constructeur aurait ainsi assisté au lancement du Dimensity 8450, une puce mobile orientée haut de gamme accessible. Cela laisse penser que la marque pourrait l’utiliser dans certains de ses futurs smartphones ou tablettes, à la place de ses propres puces Exynos. Le groupe pourrait ainsi cibler les appareils où l’Exynos 1580 ne suffit plus, mais où l’Exynos 2400e serait trop coûteux.

Le Dimensity 8450 offre plus de puissance que l’Exynos 1580 pour un prix maîtrisé

Le Dimensity 8450 est une version améliorée du 8400 lancé en 2024. Il repose sur une gravure en 4 nm, un CPU octa-core avec cœur Cortex-X4 à 3,25 GHz, et un GPU Mali-G720 MC7. Il intègre aussi un processeur d’image optimisé pour la vidéo et le streaming, ainsi qu’un moteur IA pour les fonctions locales de type GenAI. Il peut gérer des capteurs photo jusqu’à 320 mégapixels et dispose d’un mode HDR sans latence. Le modem 5G est lui aussi optimisé pour une meilleure efficacité énergétique.

Avec cette fiche technique, la puce de MediaTek surclasse l’Exynos 1580, tout en restant plus accessible qu’un SoC haut de gamme. Ce positionnement pourrait convenir à la future génération de Galaxy de milieu de gamme, comme les successeurs attendus des Galaxy A36 et A56, prévus pour l'an prochain. Samsung pourrait ainsi renforcer l’attractivité de ces modèles très concurrentiels, en combinant performances accrues, compatibilité IA et coût maîtrisé. Une stratégie qui marquerait un tournant face à son attachement historique aux puces maison.