Nintendo Switch Lite : ce méga pack avec jeu, pochette et microSD est à un prix imbattable pour les soldes d’été !

Si vous avez l'intention de vous procurer la Switch Lite lors des soldes d'été, alors le bon plan Fnac qui va suivre va sûrement attirer votre attention. Actuellement, le modèle allégé de la console Nintendo avec jeu, pochette et microSD est à un prix imbattable.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Ce sont déjà les soldes d'été 2025 à la Fnac ! Jusqu'au mardi 22 juillet prochain, le site e-commerce français donne la possibilité à ses clients de s'offrir la Switch Lite sous forme de pack. Accompagnée du jeu Prince of Persia The lost Crown, d'une pochette de transport et d'une carte microSD de 128 Go (au format cartouche physique), la version allégée de la fameuse console Nintendo est à 189,99 euros. En sachant que la console seule est vendue 10 euros plus cher, vous faites donc ici une bonne affaire.

Dévoilée par Nintendo au cours de l'été 2019, la Nintendo Switch Lite est équipée d'un écran tactile de 5,5 pouces avec une définition de 1280 x 720 pixels et d'une fréquence de rafraîchissement à 60 Hz. La console de jeu nomade de la fameuse marque nippone est également dotée d'un processeur Quad-Core ARM Cortex-A57, d'un chipset graphique Tegra X1, d'une batterie lui permettant d'être utilisée pendant une durée de 7 heures, et d'une capacité de stockage de 32 Go.

On peut aussi trouver une entrée USB Type-C pour le chargement de la console, la technologie sans fil Bluetooth 4.1 et le Wi-Fi. Pour terminer, la console Switch Lite de Nintendo affiche des dimensions de 91.1 x 208 x 13.9 mm et un poids de 275 grammes.