OnePlus 8T : la marque prépare une recharge rapide de 65W, la Super Warp Charge !

Les OnePlus 8T et OnePlus 8T Pro profiteraient d’une recharge rapide de 65W, la Super Warp Charge. Grâce à cette nouvelle technologie, aperçue dans le code d’Android 11, les deux smartphones devraient pouvoir se recharge intégralement en seulement 35 minutes.

En fouillant dans le code de la surcouche OxygenOS qui accompagne la beta d’Android 11 sur les OnePlus 8, nos confrères de XDA Developers ont découvert plusieurs indices concernant les OnePlus 8T et OnePlus 8T Pro. La prochaine génération de smartphones OnePlus serait visiblement équipée d’une recharge rapide de 65 watts, la Super Warp Charge.

Une recharge complète en seulement 35 minutes

D’année en année, OnePlus améliore la recharge rapide Warp Charge intégrée à ses smartphones. Pour rappel, les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro se contentent d’une recharge rapide Warp Charge de 30W. Grâce à la Super Warp Charge, on s’attend donc à ce que les OnePlus 8T se rechargent bien plus vite que leurs prédécesseurs.

Pour l’heure, on ignore évidement encore tout des performances réelles de cette technologie. Néanmoins, il est fort probable que la Super Warp Charge soit basée sur une technologie analogue à la SuperVOOC 2.0 d’Oppo et la SuperDart de Realme. Les deux firmes chinoises font en effet partie du même groupe que OnePlus, BBK Electronics. En moyenne, la SuperDart et la SuperVOOC permettent de recharger intégralement une batterie de 4000 mAh en 35 minutes.

Ce n’est pas la première fois qu’une fuite annonce l’arrivée de la Warp Charge 65W. Le mois dernier, un chargeur OnePlus délivrant une puissance de 65 watts a en effet été certifié par l’organisme TÜV Rheinland. Pour l’heure, on ignore si OnePlus intégrera cette nouvelle technologie de charge aux deux modèles de la gamme. OnePlus pourrait bien choisir de réserver cette nouveauté à la déclinaison Pro.

Quoi qu’il en soit, la sortie des OnePlus 8 et 8 Pro n’est pas attendue avant le mois de septembre prochain. On vous en dit plus dès que possible sur les plans de OnePlus. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : XDA Developers