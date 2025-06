Apple est attaqué en justice pour fraude par ses propres actionnaires, mais pourquoi ?

Les actionnaires d'Apple portent plainte contre l'entreprise dont ils détiennent des parts. Ils estiment avoir été floués par les promesses d'IA de la firme.

Une plainte pour fraude boursière a été déposée contre Apple. Il s'agit d'un recours collectif assez particulier, puisque ce sont les propres actionnaires de l'entreprise qui l'attaquent en justice. Apple est accusé d'avoir induit ses investisseurs en erreur en annonçant des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour ses produits, qui ne sont finalement pas prêtes.

La plainte a été déposée dans le district nord de la Californie, à San Francisco, le 20 juin 2025. Il est reproché à Apple d'avoir minimisé le temps nécessaire pour le déploiement d'Apple Intelligence, qui avait été largement mis en avant lors de la présentation des iPhone 16. Il était notamment question d'une Siri devenant enfin plus intelligente et pertinente, alors que l'assistant vocal d'Apple est loin derrière celui de Google sur de nombreux points.

La débandade de l'IA pour Apple

Pour les plaignants, le fait qu'Apple ne respecte pas le calendrier communiqué publiquement a contribué à la baisse des ventes d'iPhone, a entamé la confiance envers la marque chez les consommateurs, et est la cause d'une chute significative de la valeur de l'action de l'entreprise. Ce dernier point risque toutefois d'être dur à défendre. Les guerres commerciales initiées par Donald Trump ont fait trembler une bonne partie de l'industrie tech. Apple pourra sans doute arguer que le cours de l'action a subi les conséquences de la politique des États-Unis, montrant d'autres grands groupes tech comme exemple.

La marque à la pomme est en tout cas clairement à la traîne au niveau de l'IA. On pensait que l'annonce d'iOS 26 à la WWDC servirait à nous rassurer, mais ce ne fut pas vraiment le cas. Apple a surtout communiqué sur sa nouvelle interface Liquid Glass, reléguant l'IA au second plan. Alors qu'on espérait que les fonctions dévoilées l'année dernière arrivent à la rentrée avec les iPhone 17, il faudrait finalement attendre 2026 pour les voir débarquer, et à voir dans quel état. Apple songerait même à racheter Perplexity pour rattraper son retard sur l'IA.

Il y a quelques semaines, Apple était déjà poursuivi pour publicité mensongère aux États-Unis et au Canada, cette fois par des consommateurs. La raison est la même : la firme n'a pas tenu ses promesses en matière d'IA.