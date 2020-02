Qualcomm lancerait une puce Snapdragon 865+ survoltée au troisième trimestre 2020

Qualcomm lancerait une version « Plus » de son Snapdragon 865 au troisième trimestre 2020. L’info, reprise par Android Authority vient du post d’un leaker spécialisé sur Weibo. Son design serait finalisé dans deux mois.

Comme le Snapdragon 855, le Snapdragon 865 pourrait bénéficier d’une déclinaison « Plus ». L’info vient de Digital chat session, un leaker qui a pris l’habitude d’officier sur le réseau social chinois Weibo. Il explique dans l’un de ses derniers posts : « la variante Snapdragon 865 Plus est provisoirement programmée pour le troisième trimestre 2020. Les paramètres d’ingénierie machine seront fixé d’ici environ deux mois », explique Digital chat session.

Le recours à des SoC boostés, généralement connus grâce à leur suffixe « Plus » ou « + » ou à leur nom d’itération n + 1 (à l’image du Snapdragon 821 sorti quelques mois après le Snapdragon 820), n’est pas systématique chez Qualcomm. En fait on compte les exemples sur les doigts de la main. Le Snapdragon 821 cité plus haut en fait partie, de même que les Snapdragon 855 et 855+.

Les versions « Plus », des SoC overclockés pour plus de performances

A chaque fois, il s’agit fondamentalement du même SoC avec les mêmes unités de calcul, mais conçu pour fonctionner à des fréquences d’horloge un peu plus élevées. Pour l’heure on ne sait pas grand chose des améliorations que Qualcomm pourrait apporter sur son déjà monstrueux Snapdragon 865. Néanmoins, si on peut observer assez nettement ce qu’ont été les gains de performances entre le Snapdragon 855 et le 855+.

La version la plus récente a vu la fréquence de base de ses coeurs GPU augmenter d’environ 4%, quant aux coeurs CPU, l’augmentation était d’environ 15%. Il y a à en croire Android Authority une autre bonne nouvelle dans le passage à une version survoltée du Snapdragon 865 : une potentielle baisse de prix des smartphones 5G actuellement sous cette plateforme. Mais cela reste tout de même à confirmer.

