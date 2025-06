Le OnePlus 15 s’attaque au Galaxy S26 avec une batterie géante et un design surprenant

Le prochain smartphone de OnePlus pourrait bousculer le marché Android. Une fuite évoque une batterie record, un design inédit et un zoom retravaillé. Samsung a de quoi s’inquiéter pour ses futurs Galaxy.

Alors que les rumeurs autour du Galaxy S26 se multiplient, c’est OnePlus qui vole la vedette. Le fabricant préparerait un modèle radicalement différent, misant sur des choix techniques audacieux. Depuis plusieurs mois, la marque chinoise se positionne comme une alternative crédible aux leaders du marché. Et avec son futur OnePlus 15, elle pourrait combler certaines attentes que les grands constructeurs ignorent encore, notamment en matière d’autonomie.

D’après le leaker Digital Chat Station sur Weibo, le OnePlus 15 embarquerait une batterie d’au moins 7000 mAh. C’est 2100 mAh de plus que le Galaxy S25 Ultra, et quasiment le double d’un Galaxy S25 Edge, limité à 3900 mAh. Cette capacité pourrait permettre plusieurs jours d’utilisation en usage mixte, un argument de poids face à des concurrents souvent critiqués pour leur autonomie limitée. Ce choix suggère que OnePlus pourrait adopter des accus au silicium-carbone, plus denses et plus compactes, déjà évoquées pour l’année 2025 dans certains modèles asiatiques.

OnePlus 15 se voit équipé d’une batterie de 7000 mAh pour dépasser le Galaxy S26 en autonomie

La batterie n’est pas le seul élément marquant. Le OnePlus 15 proposerait aussi un écran AMOLED plat de 6,78 pouces avec une résolution 1,5K, une puce Snapdragon 8 Gen 4 Elite, ainsi qu’un nouveau coloris « SuperBlack » extrêmement mat. Ce noir profond donnerait au téléphone un aspect visuel proche d’un “trou noir”, selon la description du leaker. On retrouverait aussi deux boutons latéraux personnalisables, une caractéristique déjà présente sur d’autres modèles haut de gamme en 2025.

Côté photo, un téléobjectif périscopique multi-étapes est également évoqué, avec un nouveau capteur plus compact. Même si peu de détails sont connus, cette configuration viserait à maintenir un bon zoom optique sans alourdir le bloc caméra. En parallèle, OnePlus pourrait abandonner définitivement son partenariat avec Hasselblad, et développer sa propre signature photo. En misant sur l’autonomie, l’optimisation et des choix visuels forts, le OnePlus 15 pourrait bien devancer Samsung sur des aspects concrets, là où la concurrence peine encore à évoluer.