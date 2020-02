Le OnePlus 8 est aussi puissant que le Galaxy Note 10+ selon ce benchmark

Le OnePlus 8 est apparu dans un benchmark publié sur le site de Geekbench. Grâce son SoC Snapdragon 865 et ses 8 Go de RAM, le smartphone parvient à des résultats très prometteurs. Le flagship devance même de peu le Galaxy Note 10+ de Samsung.

Ce 13 février 2020, un benchmark du OnePlus 8 standard a été mis en ligne sur la plateforme de benchmarking Geekbench, rapportent nos confrères de GSM Arena. Comme on peut le voir, le flagship est alimenté par le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm épaulé par 8 Go de mémoire vive. Une version avec 12 Go de RAM serait aussi dans les cartons.

Lire également : OnePlus 8 Pro – la recharge sans fil par induction se confirme enfin !

Un score de 16 817 points sur Geekbench

Le smartphone grimpe à 4276 en single core et à 12541 en multi core (soit un total de 16817 points). Il dépasse ainsi le OnePlus 8 Pro apparu sur Geekbench il y a quelques semaines. Avec la même fiche technique que le OnePlus 8 (8 Go de RAM et Snapdragon 865), le smartphone grimpait à 4296 en single core et à 12531 en multi core (soit un total de 16827 points).

Sans surprise, le OnePlus 8 distance aussi le OnePlus 7T Pro, qui ne dépassait pas les 3682 points en single core et 11401 points en multicore (pour un total de 15083). Le smartphone se paie le luxe de surpasser le Galaxy Note 10 version Exynos (14718 points) ainsi que le Galaxy S10+ Exynos 9820 (14115). Pour l’heure, on ne peut pas encore comparer avec les Galaxy S20, qui ne sont pas encore sortis sur le marché.

Pour rappel, OnePlus pourrait présenter les OnePlus 8 dès le mois de mars 2020. Aux dernières nouvelles, la gamme serait complétée par un OnePlus 8 Lite, une variante moins chère. On vous en dit plus dès que possible. En attendant, n’hésitez pas à donner votre avis sur ce nouveau benchmark prometteur dans les commentaires ci-dessous.