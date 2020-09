OnePlus 8T : son design totalement révélé, il ressemble à un OnePlus Nord premium

Le leaker français Steve Hemmerstoffer a encore frappé : il a publié sur Internet une série de visuels qui représenterait le OnePlus 8T. Basées sur des schémas techniques, les images montrent un smartphone proche du Nord, le modèle milieu de gamme présentée plus tôt cette année par OnePlus. En outre, le nouveau module photo s’inspire de Huawei et Samsung.

Même si cela n’a pas été formellement annoncé, un OnePlus 8T est en préparation. Et il devrait être officiel dans les prochaines semaines (voire prochains jours). De nombreux indices prouvent l’existence du prochain flagship de la marque chinoise, que ce soit les fuites relativement complètes ou une mention subtilement intégrée dans le code source d’OxygenOS. Il ne fait donc aucun doute qu’il arrive. Et il devrait être seul : pas de OnePlus 8T Pro à l’horizon.

Pour parfaire nos connaissances sur le OnePlus 8T, le leaker français Steve Hemmerstoffer, alias OnLeaks, s’est associé avec le site indien Pricebaba pour publier une série d’images réalisées à partir de schémas techniques. C’est un exercice où le leaker s’est déjà illustré à maintes reprises et pour lequel il a acquis une solide réputation. Parmi tous ces visuels, nous en avons choisi deux. Mais vous pouvez aller jeter un œil sur les autres si le coeur vous en dit.

Un design proche du OnePlus Nord

Ces images révèlent donc le design (plus ou moins) définitif du OnePlus 8T. Il est possible que le produit fini soit très légèrement différent. Mais les principaux éléments ne devraient pas bouger. Vous devriez donc retrouver à l’avant une grande dalle plate (et non plus incurvé) avec un capteur selfie logé dans un trou situé dans le coin supérieur gauche. À l’arrière, la dalle de verre minéral reste incurvée sur les tranches latérales. Le bloc photo est dans le coin supérieur gauche (et non plus au centre). Et le châssis est en métal. C’est un design qui ressemble beaucoup au OnePlus Nord, sorti cet été.

Toujours dans le dos, vous remarquerez que le module photo est très différent des habitudes de la marque : il est rectangulaire. Habituellement, les blocs photo sont rectilignes chez OnePlus (avec une seule exception pour le OnePlus 7T où le module est circulaire). Voilà un design qui ressemble beaucoup à ce que vous pouvez trouver chez Huawei ou Samsung par exemple. Nous sommes évidemment curieux de savoir pourquoi OnePlus adopte ce design.

Rappelons les détails techniques déjà connus sur le OnePlus 8T : écran OLED 6,55 pouces compatible 120 Hz, 8 ou 12 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage, quadruple capteur photo 48+16+5+2 mégapixels sans zoom optique, capteur selfie 32 mégapixels et batterie 4500 mAh compatible charge rapide 65 watts. Selon Onleaks, le chipset est un Snapdragon 865 et non un Snapdragon 865+. Voilà qui pourrait vouloir dire que OnePlus cherche à atteindre un prix agressif. Comme dans le temps !