Le OnePlus 8T dévoilé accidentellement par OnePlus

Le OnePlus 8T existe. La marque chinoise l’a en effet dévoilé par erreur dans le code source de sa surcouche OxygenOS. Ce serait le troisième smartphone de la gamme 8 après le modèle classique et le Pro. Pour le moment, le smartphone n’a dévoilé qu’une image.

C’est une manière originale de faire fuiter un smartphone. OnePlus a en effet laissé une mention et une photo d’un mystérieux OnePlus 8T dans le code source de sa surcouche OxygenOS. Ainsi, nous avons le nom du prochain terminal de la marque ainsi qu’une photo frontale. Cependant, aucune caractéristique n’a été donnée.

La bêta d’OxygenOS a reçu une nouvelle mise à jour et OnePlus a laissé des indices dans son code source. Ce dernier a été décortiqué par le site Oxygen Updater et surprise, le 8T y est mentionné. Nous n’avons aucune donnée concernant ses caractéristiques, juste une photo. On peut y un smartphone au design très proche du 8 classique, mais avec ce qui semble être un écran totalement plat. Pour le reste, il est difficile de se faire un avis, le smartphone étant pris de face.

L’existence du OnePlus 8T n’est pas une surprise en réalité. OnePlus a pour habitude de faire évoluer sa gamme avec un modèle T quelques mois après la sortie du premier modèle. On peut imaginer un smartphone très similaire au 8, mais avec quelques petites fonctionnalités en plus.

OnePlus se recentre aussi sir l’entrée de gamme

Le OnePlus 8T devrait viser le marché du haut de gamme, mais le constructeur n’oublie pas ses racines, à savoir les bons smartphones à prix abordable. Ainsi, il y a quelques semaines le constructeur a sorti le Nord, smartphone milieu de gamme à la fiche technique très correcte vendu à moins de 400 euros. Des rumeurs évoquent également l’existence d’un OnePlus « Clover ». Cette fois, le constructeur miserait l’ultra entrée de gamme, avec notamment un écran en HD et un processeur Qualcomm Snapdragon 640, mais une énorme batterie de 6000 mAh.

Ainsi, OnePlus miserait alors sur tous les budgets et le 8T ne serait alors qu’une arme de plus dans son arsenal déjà bien garni.

Source : OxygenUpdater