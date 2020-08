OnePlus prépare un smartphone avec batterie 6000 mAh à moins de 250 euros

OnePlus serait en train de préparer un nouveau smartphone d’entrée de gamme qui serait vendu aux alentours des 200 dollars. Le terminal miserait sur son autonomie avec son écran en 720p et sa batterie de 6000 mAh. Une manière de se placer sur un marché de plus en plus porteur.

OnePlus est revenu sur ses bases avec le North, proposant un smartphone aux caractéristiques correctes pour un tarif très intéressant. Pour son prochain terminal, la marque chinoise pourrait viser l’entrée de gamme avec le Clover, un téléphone aux caractéristiques modestes mais vendu aux alentours de 200 dollars.

C’est le site Android Central qui dévoile la chose. Le constructeur miserait sur un produit très peu puissant avec des composants récents, mais peu chers à produire. Il serait équipé d’un modeste processeur Qualcomm Snapdragon 640 épaulé par 4 Go de RAM. Pour la mémoire, OnePlus se contenterait de 64 Go, mais avec un slot pour carte microSD.

Gagner en autonomie ce qu’on perd en puissance

Le Clover serait équipé d’une dalle IPS LCD de 6,52 pouces d’une définition de 1560 x 720. Sur un tel format, la définition se montre réellement faible, mais OnePlus va compenser cet aspect avec une énorme batterie de 6000 mAh. Couplée avec cet écran très peu gourmand en énergie, cette batterie promet une autonomie énorme. On peut s’attendre à passer plusieurs jours sans recharger son smartphone. Il sera d’ailleurs compatible avec la charge 18 Watts. Pour le reste, Android Central évoque un capteur d’empreintes à l’arrière ainsi que trois capteurs photos, un de 13 mégapixels et deux autres de 2 mégapixels. Bien entendu, la 5G ne sera évidemment pas au rendez-vous.

Le Clover devrait être présenté prochainement pour une sortie avant la fin de l’année. Il devrait être disponible aux Etats-Unis (ce qui n’est pas le cas pour le Nord), ainsi que partout dans le monde. Une stratégie intéressante de la part de OnePlus qui devrait ainsi flirter avec un marché de plus en plus courtisé par les constructeurs : celui des smartphones très peu chers. Xiaomi l’occupe brillamment avec ses Redmi, mais avec le Clover, OnePlus apporterait quelque chose de plus avec son énorme batterie. Reste maintenant à attendre une annonce officielle de la marque.

Et vous, seriez-vous capable de rogner sur la qualité d’écran ou le processeur pour une bonne autonomie ? Dites-le-nous dans les commentaires !