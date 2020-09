OnePlus Buds : 2000 écouteurs saisis, les douanes US affirment que ce sont des AirPods contrefaits !

Les OnePlus Buds sont-ils trop ressemblants aux AirPods ? En tout cas, les services douaniers américains ont confondu les écouteurs sans fil de OnePlus avec des contrefaçons d’AirPods. Lors d’un coup de filet à New York, 2000 unités ont été saisies par les douanes.

Ce 31 août, le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a saisi 2000 OnePlus Buds en provenance de Hong Kong à l’aéroport John F. Kennedy de New York. Les autorités ont visiblement confondus les écouteurs sans fil de OnePlus, les OnePlus Buds, avec une cargaison de faux AirPods. Ces dernières années, les copies d’AirPods pullulent en effet sur le sites de e-commerces.

« L’interception de ces écouteurs contrefaits est la preuve de la vigilance et de l’engagement de nos agents » explique le Service des douanes dans un communiqué sur son site web. Les agents affirment que « si la marchandise avait été authentique, le stock aurait valu jusqu’à 398 000 dollars ». Les OnePlus Buds étant vendus sous la barre des 100 dollars (79 dollars aux Etats-Unis et 89 euros en France), la cargaison interceptée ne vaut en fait que 158 000 dollars, soit à peu près 133 000 euros.

Sur le même sujet : découvrez notre test complet des OnePlus Buds

Contactés par plusieurs médias, les services douaniers n’ont pas souhaité commenter leur erreur. Sur Twitter, le compte officiel américain de OnePlus s’est amusé de la méprise des services douaniers. Peu après le tweet de la douane, la marque chinoise s’est exclamé : « hey rendez-les nous ! ».

Lancés en juillet dernier, les OnePlus Buds sont clairement inspirés des AirPods, les écouteurs sans fil ultra populaires d’Apple. On y retrouve un boitier de recharge tout de blanc (avec une lumière verte au centre) et des écouteurs allongés avec un micro déporté au bout d’une tige. Néanmoins, l’étui n’est pas de la même forme que celui des AirPods ou des AirPods Pro. Même son de cloche pour les écouteurs.

OnePlus n’est pas à la seule marque à se calquer sur le design des AirPods. Afin de surfer sur le succès d’Apple, Huawei a lancé les Freebuds 3, Honor propose les Magic Earbuds et Oppo commercialise les Enco Free. Que pensez-vous de cette drôle de méprise ? On attend votre avis dans les commentaires.

THAT'S NOT AN 🍎 —

CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.

Details via @CBPNewYorkCity: https://t.co/XMgjkfT56i pic.twitter.com/Ofn9REJ9ZB

— CBP (@CBP) September 14, 2020