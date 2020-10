OnePlus 8T : la marque ne préinstalle plus les applications Facebook sur ses smartphones

OnePlus n'a pas préinstallé par défaut les applications de Facebook sur le OnePlus 8T. Désormais, la jeune marque chinoise n'inclura plus les applis du groupe, dont Messenger et Instagram, sur ses smartphones. Une seule application par défaut sera toujours intégrée aux futurs téléphones OnePlus : Netflix.

Début 2020, OnePlus a noué un arrangement financier avec Facebook. En échange d'une importante somme d'argent, le constructeur s'engageait à préinstaller les applications développées par le réseau social sur ses smartphones. Sur le OnePlus 8 et le OnePlus Nord, on trouve donc toutes les applications de Facebook et des services système conçus par le réseau social. Il est possible de désactiver ces éléments mais pas de les supprimer.

La présence de ces applications par défaut a suscité la colère de nombreux utilisateurs. Très à l'écoute de sa communauté, OnePlus a décidé de corriger le tir avec le OnePlus 8T. Présenté ce 14 octobre, le smartphone n'inclut pas les applications et les services système de Facebook au sein d'OxygenOS, la surcouche Android développée par le fabricant.

OnePlus continuera d'installer Netflix par défaut

Interrogé par nos confrères de Input Mag, un porte-parole de OnePlus affirme que les prochains téléphones de la marque seront exemptés des bloatwares du réseau social. Néanmoins, le constructeur ne n'est pas engagé à ne plus installer ces applications sur le long terme.

Par contre, OnePlus continuera de préinstaller l'application Netflix sur ses tous ses smartphones. Le porte-parole affirme que l'intégration de Netflix permet de s'assurer de la compatibilité HDR du terminal. Contrairement aux solutions Facebook, le service de streaming peut aisément être supprimé de l'appareil si les utilisateurs le souhaitent.

Malheureusement, le porte-parole ne précise pas si les services système de Facebook seront désinstallés des OnePlus Nord et OnePlus 8, par exemple par le biais d'une mise à jour logicielle. D'après une source proche du dossier, interrogé par Input Mag, “il n’existe pas de façon simple de supprimer les services Facebook sur les smartphones” sans impacter l'expérience utilisateur. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Input Mag