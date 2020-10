OnePlus 8T : la marque tease une édition limitée Cyberpunk 2077

OnePlus a mis au point une édition limitée du OnePlus 8T aux couleurs de Cyberpunk 2077. Conçue en partenariat avec CD Projekt Red, cette version spéciale sera commercialisée sur le marché chinois dès le 4 novembre 2020. On fait le point sur toutes les informations disponibles sur cette édition surprise.

Lors de la présentation officielle chinoise du OnePlus 8T, la firme a levé le voile sur une édition limitée inspirée de Cyberpunk 2077, l'un des jeux vidéo les plus attendus de l'année, rapportent nos confrères de GSM Arena. Après plusieurs reports, Cyberpunk 2077 sortira sur le 19 novembre prochain sur le marché.

Malheureusement, la marque n'a pas encore révélé le design complet de l'édition. Sur scène, Pete Lau, PDG de OnePlus, s'est contenté de diffuser une vidéo teaser qui ne révèle absolument rien. On ignore si les deux entreprises se contenteront de reprendre les coloris emblématiques de Cyberpunk 2077, comme le jaune, ou si des fonctionnalités inédites consacrées au jeu vidéo sur mobile seront de la partie.

Sur le même sujet : OnePlus 8T – la marque ne préinstalle plus les applications Facebook sur ses smartphones

Par exemple, on imagine que cette édition pourrait être alimentée par le SoC Snapdragon 865+, une version boostée pour le gaming du chipset Snapdragon 865 qu'on trouve au coeur du OnePlus 8T standard. Quoi qu'il en soit, Pete Lau assure que la création du OnePlus 8T édition Cyberpunk 2077 a demandé “une coordination de haut niveau entre l’équipe de CD Projekt Red” et les ingénieurs de OnePlus. On s'attend donc à découvrir des nouveautés logicielles voire hardware.

Pete Lau promet d'en dire plus sur le OnePlus 8T édition Cyberpunk 2077 dans les deux semaines à venir. L'édition limitée sera commercialisée en Chine à partir du 4 novembre 2020. Pour l'heure, on ignore malheureusement si cette édition spéciale sera vendue dans le reste du monde, et notamment en Europe. Si l'on se fie aux habitudes de OnePlus, il n'est pas impossible que cette édition Cyberpunk 2077 soit commercialisée en France.

Ce n'est pas la première que OnePlus lance une édition limitée d'un de ses flagships. Par exemple, OnePlus a lancé plusieurs éditions McLaren de ses smartphones et une édition Star Wars du OnePlus 5G pour la sortie du film Les Derniers Jedi. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis sur cette collaboration dans les commentaires ci-dessous.

Source : GSM Arena