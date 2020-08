OnePlus pourrit ses smartphones de bloatwares Facebook installés par défaut

Les smartphones OnePlus ont eux aussi recours aux bloatwares, même si ils sont plus discrets. Le constructeur semble avoir noué un arrangement avec Facebook, qui y préinstalle, en plus de ses applications, des services système qui se substituent partiellement aux services Google.

Les bloatware sont monnaie courante sur certains smartphones Android. Mais en la matière OnePlus faisait jusqu’ici plutôt figure de bon élève, vantant une expérience Android presque pure, proche des versions stock. Mais ça, c’était avant que Max Weinbach, contributeur-star du blog XDA, ne mette le doigt sur un comportement très étrange de son smartphone.

OnePlus installe des services système Facebook par défaut

En fait, depuis le OnePlus 8 et le OnePlus Nord, le constructeur préinstalle toutes les applications de Facebook, ainsi que – et c’est surtout ce qui pose problème – des services système conçus par le réseau social. Certains de ces services ne peuvent pas être désinstallés. Concrètement, ces bloatware Facebook se substituent partiellement aux services système Google Play.

Dans des captures d’écran, on peut ainsi voir l’application Instagram se mettre à jour via le service Facebook App Manager plutôt que le Google Play Store. Outre Facebook, OnePlus préinstalle également l’application Netflix. Or, selon Max Weinbach les services Facebook qui s’exécutent en arrière-plan utilisent continuellement la data du smartphone. Sans que l’on sache exactement le contenu de ces données.

Toutes les applications Facebook, de même que Netflix, peuvent être désinstallées assez facilement. Mais ce n’est pas le cas des services Facebook – que vous pouvez néanmoins désactiver manuellement. De son côté, OnePlus se défend d’avoir sciemment intégré des pourriciels Facebook à ses smartphones. Le constructeur avait en effet dit son intention d’intégrer quelques applications comme Facebook et Netflix après avoir consulté sa communauté dans le cadre de la campagne Ideas.

Selon OnePlus, préinstaller les applications Facebook de la sorte permet d’optimiser l’exécution du réseau social. Quant à Netflix, cela permettrait de s’assurer de la compatibilité HDR de l’appareil. Selon nos confrères de Android Police, la marque compte continuer de préinstaller ces applications sur ses futurs smartphones. OnePlus précise néanmoins que les OnePlus 7T et antérieurs en resteront exclus.

Source : Android Police