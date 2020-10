OnePlus 8T : DisplayMate note l’écran A+ mais ce n’est pas ce que montrent les test

Le OnePlus 8T vient de passer sur le banc de test de DisplayMate. L'organisme octroie à l'écran OLED 120 Hz la note la plus élevée de son barème, A+. Pourtant, la plupart des premiers testeurs ne sont pas tombés sous le charme de la dalle. C'est également notre cas.

Ce 14 octobre 2020, OnePlus a finalement levé le voile sur le OnePlus 8T, une mise à jour incrémentielle du OnePlus 8. Quelques heures plus tard, DisPlayMate a publié le test complet de l'écran OLED du smartphone. L'organisme attribue à la dalle la note la plus élevée, A+. DisplayMate estime donc qu'il s'agit du meilleur écran de smartphone du marché.

L'écran “est visiblement impossible à distinguer de la perfection”, avance DisplayMate. Le OnePlus 8T bat même “11 records de performances d'affichage”. Le test loue notamment la précision absolue des couleurs, le contraste de l'image et la luminosité, dont la précision a été améliorée par rapport au OnePlus 8.

Tout le monde n'est pas d'accord avec DisplayMate

Lors de notre test du OnePlus 8T, nous n'avons pourtant pas trouvé l'écran particulièrement réussi. Selon nous, la dalle n'est pas à la hauteur des meilleurs écrans de téléphone disponibles sur le marché à cause d'une poignée de défauts. Par exemple, le blanc tire un peu trop vers le bleu et l'écran ne respecte pas toujours les couleurs d'origine, surtout le rouge et le vert. Pour appuyer nos conclusions, nous avons analysé l'écran à l'aide d'une sonde.

La plupart des premiers testeurs du OnePlus 8T abondent dans le même sens. Nos confrères américains de The Verge estiment que l'écran est de qualité mais précisent avoir dû modifier “les paramètres du téléphone pour modifier les couleurs de l'écran et les rendre un peu moins chaudes”. L'affichage n'est donc pas parfait, comme le laisse entendre DisplayMate. De son côté, Android Authority juge que l'écran “n’est pas le plus net, le plus rapide ou le plus précis”. Comme nous, le média trouve l'écran correct, sans plus.

Même son de cloche en France. Nos confrères de 01Net affirment ainsi que l'écran du OnePlus 8T est moins impressionnant que celui du OnePlus 8 Pro. De son coté, le Journal Du Geek considère que le OnePlus 8T “n’atteint pas la qualité et la finesse des récents Samsung Galaxy Note20 avec des définitions plus importantes”. Les autres tests que nous avons consulté apprécient les performances d'affichage mais ne considèrent pas que l'écran soit le meilleur du marché.

Dans ces conditions, on s'étonnera que DisplayMate octroie la note maximale à la dalle du flagship. Dans son rapport détaillé, l'organisme précise que tous les tests et les mesures ont été réalisées en laboratoire sur “une unité de production pré-annonce du OnePlus 8T”. Selon toute vraisemblance, DisplayMate a obtenu une unité similaire à celle des autres testeurs.

