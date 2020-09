OnePlus 8T : un benchmark Geekbench confirme la fiche technique

Le OnePlus 8T apparaît dans un nouveau benchmark dans la base de données de Geekbench. Quelques semaines avant la conférence de lancement, la fuite confirme une partie de la fiche technique du smartphone haut de gamme, comme le SoC et la quantité de mémoire vive, et dévoile ses performances.

Un benchmark du OnePlus 8T a été mis en ligne sur Geekbench, rapportent nos confrères de MySmartPrice. Ce benchmark est bien plus prometteur que le listing apparu à la fin du mois de juillet dernier. Sans surprise, le OnePlus 8T va s'imposer comme l'un des smartphones les plus véloces du marché.

12 Go RAM et SoC Snapdragon 865 pour le OnePlus 8T

Cette fois, le OnePlus 8T grimpe à 3843 points en single core et à 11714 points en multi-core. Il dépasse ainsi largement le OnePlus 8 Pro 8 Go de RAM (886 et 3319), que nous avions testé il y a quelques mois. Le smartphone s'offre aussi le luxe de distancer le Galaxy Note 20 Exynos 990 (826 et 2559), le Galaxy Note 20 Ultra Exynos 900 (834 et 2681) ou encore le Oppo Find X2 Pro ( 765 et 2991). Si les résultats de ce benchmark se confirment lors de nos tests, le OnePlus 8T est plus rapide et puissant que la plupart des appareils sur le marché, à l'exception des derniers iPhone d'Apple.

Ces performances de haut vol sont essentiellement dues à la présence du SoC Snapdragon 865 de Qualcomm couplé à 12 Go de RAM. Comme prévu, le constructeur fait l'impasse sur le chipset Snapdragon 865+, une version surboostée du Snapdragon 865. Grâce à son excellente optimisation logicielle, OnePlus parvient à compenser l'absence du dernier SoC mis au point par Qualcomm.

Enfin, le OnePlus 8T tourne sous Android 11 accompagné de la surcouche OxygenOS 11. Il s'agira du premier smartphone livré avec la dernière version de l'OS. Pour rappel, OnePlus dévoilera le OnePlus 8T lors d'une conférence en ligne le 14 octobre 2020 à 16h. La jeune marque chinoise a déjà confirmé plusieurs points clés de la fiche technique, dont la recharge rapide 65W, la batterie de 4500 mAh ou l'écran 120 Hz hérité du OnePlus 8 Pro. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

