OnePlus Nord : la mise à jour OxygenOS 10.5.8 réduit au silence les notifications mineures

OnePlus annonce le déploiement d’une mise à jour d’OxygenOS sur son dernier smartphone, le OnePlus Nord. Outre quelques optimisations pour l’écran et le capteur photo, elle apporte les notifications silencieuses qui réduisent au silence les informations non importantes. Elle inclut également le patch de sécurité de septembre.

Même si nous ne sommes pas toujours d’accord avec la position tarifaire de OnePlus depuis quelques années (depuis le début d’année dernière précisément), nous ne pouvons que louer les efforts fournis par la marque en termes de maitrise des mises à jour. Des efforts qui permettent à OxygenOS d’être l’une des ROM customisées chinoises les plus rapides à intégrer les modifications de Google. Mieux encore, le OnePlus 8T, qui sera annoncé le 14 octobre, sortira sous OxygenOS 11, basé sur Android 11. Il pourrait être le premier smartphone livré sous Android 11, avant les Pixel 4a 5G et Pixel 5 que Google a présentés hier soir.

Hormis le fait de sortir plus rapidement de nouveaux smartphones avec la version la plus récente de l’OS, OnePlus déploie aussi assez rapidement les mises à jour pour son parc installé. En aout dernier, nous rapportions dans nos colonnes que OnePlus déployait sur son dernier smartphone en date, le OnePlus Nord, une troisième mise à jour d’OxygenOS en quelques semaines. Aujourd’hui, une autre mise à jour arrive : elle est numérotée 10.5.8. Il ne s’agit donc pas d’OxygenOS 11. Mais si vous êtes propriétaire d’un OnePlus Nord, vous ne devriez pas passer à côté.

Des notifications qui restent silencieuses quand elles n'importent pas

En effet, cette mise à jour apporte non seulement le patch de sécurité du mois de septembre, mais également une nouvelle fonction : la possibilité de rendre silencieuses certaines notifications. Avec le temps, le nombre de notifications envoyées par les applications augmente. Et certaines sont plus importantes que d’autres. Un nouvel outil permet de filtrer les notifications qui auront le droit de vous déranger. Et inversement, vous pourrez aussi choisir celles qui ne sont pas assez importantes.

OxygenOS 10.5.8 apporte également quelques optimisations et améliorations. Elles concernent notamment la connexion réseau, l’affichage et la stabilisation numérique en photo. OnePlus annonce également que quelques corrections ont été apportées à propos de certains bugs connus. Mais la marque ne précise pas lesquelles. Rappelons que les propriétaires du smartphone se plaignent d’instabilité au niveau du Bluetooth et d’un bug qui efface des données sous certaines conditions. OnePlus n’a pas confirmé si ces problèmes ont été résolus.