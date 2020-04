OnePlus 8 Pro : un benchmark confirme les 12 Go de RAM et un Snapdragon 865

Le OnePlus 8 Pro vient de faire surface à travers un benchmark publié sur le site GeekBench. Le modèle embarque 12 Go de RAM LPDDR5, un processeur Snapdragon 865 ainsi qu’Android 10 via la surcouche OxygenOS.

Après le benchmark du OnePlus 8 le mois dernier, c’est au tour du OnePlus 8 Pro de refaire surface sur le site GeekBench. Selon nos confrères du site Android Headlines, le smartphone utilisé serait un modèle de pré-production. Selon leurs informations, ce OnePlus 8 Pro est équipé de 12 Go de RAM LPDDR5 et d’un processeur Snapdragon 865.

À noter qu’une version dotée de 8 Go de RAM serait également dans les cartons. En outre, ce benchmark confirme sans surprise la présence d’Android 10 via la surcouche maison OxygenOS. Et qu’en est-il du score ? Le OnePlus 8 Pro monte à 904 points en single core et à 3 337 points en multicore. Comme le précisent les journalistes d’Android Headlines, ces résultats n’ont pas de signification à proprement parler, étant donné qu’il s’agit d’un modèle de pré-production.

De fait, les résultats de ce benchmark sont loin de refléter les performances réelles d’un OnePlus 8 Pro usiné. Voilà les seules informations apportées par le site GeekBench. Pour rappel, le OnePlus 8 Pro sera présenté officiellement le 14 avril 2020, lors d’un événement spécial retransmis sur Internet, pour cause de coronavirus.

Rendez-vous le 14 avril

Le constructeur donne rendez-vous aux fans dès 17h sur Youtube et sur le site de OnePlus. « Après avoir présenté son écran Fluid AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz l’an dernier, OnePlus continue d’améliorer son existence « fast & smooth » en apportant une gamme intégralement 5G avec une qualité d’écran plus saisissante que jamais et une performance encore plus rapide.

Dans son optique de fournir un smartphone sans compromis, OnePlus a toujours eu pour objectif de fournir l’expérience la plus rapide et la plus fluide possible pour ses utilisateurs. Un nouvel écran doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz sera présenté à l’occasion du lancement », annonçait OnePlus dans son communiqué. Le rendez-vous est donc pris.

