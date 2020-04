OnePlus annonce la Warp Charge 30, la recharge rapide sans-fil qui offre 50% en 30 min

La Warp Charge 30 est désormais officielle. La toute première solution de recharge sans fil signée OnePlus sera capable de recharger 50% de batterie en 30 minutes seulement. Cet accessoire sera évidemment compatible avec les prochains OnePlus 8, et des premiers échos évoquent un prix de 70$.

Le leaker Ishan Argawal avait donc vu juste, OnePlus lance effectivement un chargeur sans fil compatible Warp Charge 30. C’est une grande étape pour le constructeur, qui propose ici sa toute première solution de recharge sans fil. Appelée « Warp Charge 30 Wireless », elle promet de fournir 50% de batterie en seulement 30 minutes.

Pour atteindre de telles performances, les équipes de OnePlus ont doté le socle de recharge d’une puissance de 30 w. Pour éviter la surchauffe, les ingénieurs ont été contraints de changer l’équation traditionnelle Ampères x Volts = Watts. Dans ce cas précis, la tension a été augmentée pour atteindre les 20V (pour 1,5 ampère). Pour réduire et encaisser cette tension supérieure à la normale (pour un chargeur sans fil), OnePlus a intégré au OnePlus 8 Pro des « pompes à charge isolées » câblées en série.

Mais la véritable force de ce système est une puce installée dans l’architecture même de la Warp Charge 30 Wireless. Elle permet au socle de chargement et au OnePlus 8 Pro de communiquer en permanence. En cas de surchauffe par exemple, le socle réduira automatiquement la puissance de la charge.

Des premiers visuels et un prix

Des premiers visuels de cette technologie de recharge sans fil ont d’ores et déjà fuité sur la toile. Le socle se veut élégant et épuré, dans le style du constructeur. Des rumeurs évoquent un prix de 70 € en Europe. Il faut noter également que la Charge Warp 30 Wireless semble pour l’instant uniquement destinée au OnePlus 8 Pro.

« Les nouvelles technologies ne sont implémentées sur nos produits qu’après avoir été méticuleusement testées afin d’atteindre une expérience utilisateur supérieure. Après 3 ans de R&D (ndrl : recherche et développement), nous sommes fiers d’enfin apporter à nos utilisateurs l’une des technologies de recharge sans fil parmi les plus rapides du monde », clamait le PDG de OnePlus Pete Lau dans un communiqué.

Pour rappel, les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro seront présentés officiellement le 15 avril 2020 lors d’un événement retransmis en direct sur Youtube et le site de OnePlus. Une fois n’est pas coutume, le constructeur a décidé de bousculer son calendrier habituel. D’ordinaire, OnePlus présente sa nouvelle gamme de smartphone entre début mai et fin juin. Les One Plus 7 et 7 Pro ont été dévoilés le 14 mai 2019 par exemple.

Le OnePlus 8 Lite sortira lui en juillet en deux configurations. La production du smartphone a pris un retard conséquent en raison des mesures drastiques prises par la Chine pour endiguer l’épidémie de Covid-19.

Source : GSM Arena