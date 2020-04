OnePlus 8 Pro : la marque va lancer un chargeur sans fil compatible Warp Charge 30

Le OnePlus 8 Pro est le premier smartphone de OnePlus à être compatible avec la recharge sans fil. Pour accompagner son nouveau flagship, la marque chinoise a sans surprise mis au point un chargeur par induction compatible avec la Warp Charge 30, révèle un leaker réputé. Découvrez les premières informations disponibles sur cet accessoire très attendu.

D’après les informations relayées par Ishan Agarwal, un informateur indien renommé, et nos confrères de 91Mobiles, OnePlus a développé un socle de recharge sans fil pour accompagner le OnePlus 8 Pro. D’après les fuites, le OnePlus 8 Pro est en effet compatible avec la charge par induction QI. C’est une première pour le constructeur chinois, qui a boudé cette technologie pendant de nombreuses années.

OnePlus emboîte le pas à Xiaomi

Le tapis de recharge dans les cartons de OnePlus se distingue par sa puissance. Si la plupart des socles disponibles sur le marché se cantonnent actuellement à 15 watts, le chargeur de la marque est compatible avec la charge rapide sans fil Warp Charge 30. Cette technologie délivre une puissance de 30 watts. OnePlus n’est pas le seul constructeur à se diriger sur cette voie. En septembre dernier, Xiaomi a par exemple présenté son premier chargeur sans fil de 30W pour accompagner le Mi 9 Pro 5G. Ce chargeur permet de recharger un smartphone de 4000 mAh de 0 à 50% en 25 minutes et de 0 à 100% en un peu moins de 70 minutes. On s’attend à ce que les performances du socle de OnePlus soient du même acabit.

Dans la foulée, OnePlus devrait aussi commercialiser une nouvelle génération d’écouteurs sans fil, les OnePlus Bullets Wireless Z. Selon les informations obtenues par Ishan Agarwal, il s’agirait tout simplement d’une version plus abordable des Bullets Wireless 2 lancés en 2019. Quoi qu’il en soit, OnePlus nous en dira plus sur ses nouveaux produits, et surtout sur les OnePlus 8, ce 14 avril 2020 à 17 heures lors de la conférence en ligne. Que pensez-vous de l’arrivée de la recharge sans fil chez OnePlus ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : 91Mobiles